FIP Paisagens Rurais terá mais 800 vagas no Triângulo Mineiro

Mais 800 produtores rurais do Triângulo Mineiro poderão participar da segunda fase do Projeto FIP Paisagens Rurais, executado pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES. Com duração de dois anos, o projeto oferece assistência técnica e gerencial gratuita e promove ações para a recuperação de pastagens degradadas, áreas de APP ou reserva legal, aos produtores da pecuária de corte e de leite inseridos na Bacia do Rio Tejuco. Atualmente são assistidos 1.161 produtores.

As ações estratégicas da expansão do projeto foram detalhadas em reunião promovida nesta semana com os coordenadores nacionais Bárbara Magalhães e Rafael Costa, e que contou com as participações do coordenador do projeto em Minas e analista técnico, Ricardo Tuller, do gerente regional do Sistema FAEMG em Uberaba, Caio Oliveira, e dos supervisores no Triângulo Mineiro.

Produtor recebe visita do técnico (Arquivo)

Com mais vagas, Ricardo Tuller explica que o objetivo é atingir a meta do projeto de atender 1.782 produtores em Minas Gerais. “Para esta fase, estamos contratando 30 técnicos de campo e dois supervisores”, completa. Outra novidade é a ampliação para mais dois municípios: Comendador Gomes e União de Minas. Hoje a assistência abrange propriedades de Uberaba, Veríssimo, Campo Florido, Uberlândia, Campina Verde, Prata, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, Gurinhatã e Santa Vitória.

Os interessados em participar já podem procurar o Sindicato dos Produtores Rurais dos 12 municípios citados. As visitas técnicas serão feitas a partir de 15 de novembro. “Esta assistência tem proporcionado resultados positivos aos produtores participantes, inclusive com redução de custos e aumento da produtividade, além de contribuir para a recuperação ambiental nas propriedades”, comenta Caio Oliveira.

Mapa atualizado dos municípios atendidos

Em Minas Gerais, o FIP Paisagens tem a expectativa de recuperar 45 mil hectares de pastagens degradadas e três mil hectares de passivos ambientais. O Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado – FIP Paisagens Rurais é financiado com recursos do Programa de Investimento Florestal, através do Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, do MAPA, com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do MCTIC, por meio do Inpe e da Embrapa.