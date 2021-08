Fiscais da Sorp autuam donos de veículos de som que praticavam poluição sonora e aglomeração na Lagoa Trevisan

Fiscais da Ordem Pública (Sorp) apreenderam nove carros com carretinhas de som na tarde deste domingo (08), no bairro Real Parque, em Cuiabá. Os proprietários foram autuados por poluição sonora e o responsável pelo local foi penalizado por praticar aglomeração. A operação denominada ‘Lagoa Trevisan’, foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, Defesa Civil, Ciopaer e da Delegacia Especializada do Meio Ambiente. A PM constatou também outras irregularidades e foram cumpridos outras apreensões, a exemplo de armas de fogo.

No local, foi constatado a presença de 600 pessoas que descumpriam as normas de biossegurança contra a Covid-19. O secretário da Ordem Pública, Leovaldo Sales, explica que é recorrente as denúncias de aglomerações e festas clandestinas no local. Ele pede consciência da população e principalmente dos jovens que frequentam a região.

“O responsável pelo local foi autuado e teve o alvará suspenso por 10 dias. Pedimos para que a população continue denunciando esse tipo de festa clandestina que está proibida por causa do decreto municipal que prevê o combate a disseminação da Covid”, disse Sales.

Foram quatro horas de trabalho ostensivo na região, das 15h às 19h. No total, foram 500 pessoas abordadas, veículos abordados 50, teste de Alcoolemia 30, autuações 08, licenciamento atrasado (Art -V) – 02, sem possuir CNH (Art. 162-I) 03 , conduzir veículo sob influência de álcool (Art. 165): 03, veículos removidos 04, arma apreendida 01, carretas de som apreendidas: 09 (valor estimado de 400 mil reais), pessoas conduzidas 03, ocorrências registradas 03 – sendo B.O por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, B.O por conduzir veículo sob influência de álcool e BO por poluição sonora.

Também participaram da ação: a Força Tática, Grupo Raio do Comando Regional I, Batalhão de Trânsito, Comando Especializado e Equipes do GAP e das Guarnições de Áreas do 9º Batalhão.

De acordo com o Decreto Municipal 8.372/2021, está proibida qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração (previsto no quarto item do artigo 1º). Para denunciar aglomerações, a Secretaria Municipal de Ordem Pública disponibiliza o telefone 65-3616-9614 (Disque Denúncia) de segunda a sexta-feira em horário comercial. A população deve acionar também a Polícia Militar via o 190.