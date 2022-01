Fiscais de Meio Ambiente operam drone e encontram veículo fazendo descarte em Área de Preservação Permanente

Várzea Grande iniciou oficialmente a vacinação de crianças de 5 a 11 anos nesta quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022, e criou uma inovação o ‘Certificado de Coragem’ emitido pela Secretaria Municipal de Saúde para estimular as crianças não apenas a serem vacinadas como criar entre familiares, amigos e sociedade, o conceito de que a vacina salva vidas, tanto que a segunda maior cidade de Mato Grosso, o Brasil e o mundo, reduziram os óbitos por COVID de forma sensível.

A Secretaria Municipal de Saúde por determinação superior seguiu os protocolos do Ministério de Saúde e do Plano Nacional de Imunização (PNI) que determina espaços exclusivos para a aplicação da imunização, cartão do SUS, comprovante de residência e das regras por se tratar inicialmente de pessoas com comorbidades ou deficiências físicas, além de indígenas e quilombolas, que fazem parte do primeiro bloco dos que serão imunizados.

Várzea Grande recebeu 1.840 doses de vacinas da Pfizer que são exclusivas para crianças.

O prefeito em exercício José Hazama acompanhou a vacinação de crianças – da faixa etária de 5 a 11 no Centro Universitário UNIVAG, que juntamente com a Assembleia Legislativa, Governo do Estado entre outros, são parceiros da Administração Municipal por vislumbrar o bem-estar comum de toda a população. Ele reafirmou o compromisso da atual administração em continuar mantendo os cuidados com a saúde de todos em busca de uma cidade melhor para todos.

“Várzea Grande novamente dá um importante passo na vacinação, na imunização de todos, pois defendeu desde o início através da formalização de pedidos do prefeito Kalil Baracat, a vacinação para crianças, principalmente, porque se dá antes do início do ano letivo, o que vai proporcionar aos pais, mais tranquilidade neste retorno às salas de aulas. É importante que todos mantenham esse cuidado, e que façam o cadastro e que levem seus filhos para serem imunizados”, pediu o prefeito em exercício José Hazama.

Hazama disse ainda que uma das determinações do prefeito Kalil Baracat desde o início da vacinação em janeiro de 2021 seria no sentido de vacinar todas as pessoas indistintamente, ficando as exceções para os casos médicos. “Temos três pontos em operação, uma no Centro Universitário UNIVAG, na região do grande Cristo Rei, um na Escola Estadual Adalgisa de Barros, região central e um na Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos Júnior, na região do Mapim/Imperial. Estamos mantendo todos os protocolos de segurança, bem como seguindo as determinações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, na definição dos grupos prioritários”.

Para o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo Barros, as ações e atitudes implementadas pela gestão Kalil Baracat e José Hazama demonstram com clareza o comprometimento com a cidade e com sua população, “pois nossa missão é zelar pela vida e pelo respeito de todos pelo melhor modo de se conviver”, disse ele lembrando que desde 2015 Várzea Grande tem estado “em boas mãos de gestores que respeitam a coisa pública e a população”, disse Gonçalo Barros que acredita ser possível avançar ainda mais na imunização e vencer a pandemia.

O primeiro vacinado na segunda maior cidade de Mato Grosso foi, Arthur Pereira Marques, 8 anos, e portador de doença renal crônica e que simplesmente declarou querer viver, voltar à escola e conviver com os amigos. Ele estava acompanhado pela mãe, Sheila Souza Pereira Marques, Analista Contábil. Ela lembrou a preocupação com a volta às aulas e que seu filho estando vacinado, ela tem mais tranquilidade e segurança, até pelo fato do mesmo ser portador de comorbidade.

“Eu queria voltar para a escola, ver os amigos e poder estudar”, disse Arthur sendo aplaudido por profissionais de saúde que fizeram a primeira aplicação de vacinação.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina Silva Moura, explica que a meta da Secretaria de Saúde é vacinar – nesta faixa etária – 40 mil crianças, que estariam matriculadas nas escolas públicas municipais, estaduais e particulares e que o cadastro para a vacinação está sendo feito pelo portal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande: www.varzeagrande.mt.gov.br na aba Imunização Várzea Grande. “A vacina é essencial uma vez que estamos em meio a uma pandemia, por isso reforço da importância dos pais levarem seus filhos para serem vacinados”.

Luiz Henrique de Oliveira, 10 anos, estava ansioso para tomar a vacina, uma vez que não vê a irmã há alguns dias, em função dela ter contraído o vírus da Covid-19, pela segunda vez. “Que bom que eu estou agora vacinado e que poderei voltar a abraçar a minha irmã. É muito importante que todas as crianças possam ter essa oportunidade, e importante também que os pais possam atender a nossa vontade”, elogiou o estudante que recebeu certificado de coragem, com a inscrição do seu nome.

Eyke Batista Duarte, não escondeu a emoção em se vacinar, e ele mesmo pediu ao pai que o levasse ao posto de vacinação. “Essa doença causa muito mal às pessoas e pode levar até a morte, por isso a minha vontade de tomar a vacina. Estou feliz e tranquilo porque agora vou voltar à escola mais protegido”.

Sávio Ferreira é pai da pequena Maria Vitória, 10 anos, que também se vacinou neste primeiro dia de imunização de crianças em Várzea Grande. Para ele, vacinar além de um ato de amor, é uma obrigação que os pais têm com a saúde dos filhos. “Temos a consciência da importância que a vacinação tem desde os primeiros dias de vida da criança, por isso resolvi trazer a minha filha a este ponto de vacinação. Estamos em meio a uma pandemia e nossa preocupação é que ela seja imunizada, o que nos dá mais tranquilidade”.

Ele também elogiou o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Saúde na condução do cadastro bem como no tempo ágil na aplicação da dose. “Fizemos o cadastro e já fomos convocados para a vacinação. Tudo rápido e bem-organizado”.