Fiscalização do TCE-MT acompanha vacinação contra a Covid-19 em Várzea Grande

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) encerrou 2020 com quase 12 mil minutos de conteúdo enviados e mais de 3,3 mil novos inscritos em seu canal no YouTube. Somente no ano passado, os vídeos disponibilizados no canal da Corte de Contas mato-grossense tiveram quase 157 mil visualizações, com mais de 5,4 mil “likes”.

Segundo dados do YouTube Analytics, em 2020 os espectadores passaram mais de 23 mil horas assistindo ao canal e, desde sua criação, em 2014, deixaram 13.492 comentários e compartilharam o conteúdo 9.303 vezes.

Para o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, os números demonstram a transparência e o acesso da população às ações realizadas pelo órgão. “No ano passado, assim que a pandemia do novo coronavírus chegou a Mato Grosso, começamos a promover lives para orientar e esclarecer dúvidas dos gestores públicos e cidadãos. Foram inúmeros debates ao longo do ano e que vão continuar em 2021″.

Além disso, o presidente lembrou que todas as sessões plenárias da Corte de Contas são transmitidas tanto pelo Portal Oficial como pelo canal no YouTube, assim como as reportagens sobre processos julgados e ações institucionais.

Destaque

No ano passado, o canal do TCE-MT no YouTube foi destaque como o mais acessado entre os 33 tribunais de contas do País, segundo pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), em maio. Com 3,51 mil inscritos à época, os vídeos disponibilizados no canal da Corte de Contas mato-grossense contavam com 697.793 visualizações desde sua criação.

O levantamento, realizado com base nos dados do YouTube Analytics, apontou ainda que o número de acessos no canal do TCE-MT era quase 200% maior do que o do segundo colocado no ranking, o Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP). Criado em 2013 e com 4,21 mil inscritos, o YouTube da Corte de Contas paulista havia tido 234.015 visualizações até maio.

