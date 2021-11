Fiscalização em reserva extrativista resulta em apreensão de máquinas e multa de R$ 50 mil

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou mais uma entrega de cestas básicas do programa SER Família Solidário para os municípios do interior de Mato Grosso. No total, foram distribuidos 83,4 mil kits com alimentos básicos e produtos de higiene e limpeza.

A ação é liderada voluntariamente pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes e visa amenizar o sofrimento das pessoas em situação de vulnerabilidade nesse período de pandemia. Essa já é a sexta remessa de alimentos enviados ao interior do Estado, sendo a terceira somente neste ano, totalizando 344,3 mil cestas desde 2020.

A distribuição dos alimentos nos municípios está na responsabilidade das Secretarias Municipais de Assistência Social, sob orientação e monitoramento da Setasc, e as famílias beneficiadas são cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais.

Cada cesta entregue é composta por arroz, feijão, óleo, macarrão, café, açúcar, sal, sardinha, farinha de trigo, extrato de tomate, além de kit de limpeza e de higiene pessoal, contendo: sabonete, água sanitária, detergente líquido e sabão em barra.

A titular da pasta, Rosamaria Carvalho, enfatiza que a intenção é complementar as ações de assistência realizadas pelos 141 municípios de Mato Grosso. “O nosso objetivo é atender os mais vulneráveis, quem realmente precisa. A primeira-dama tem cuidado com uma mão protetora de todos os mato-grossenses que estão fragilizados com o cenário crítico em que vivemos”, pontuou.