Fisioterapeutas do programa AMOR e do EMAD avaliam estado de saúde dos idosos do Abrigo Bom Jesus

Pelo terceiro ano consecutivo, Cuiabá é sede da maior maratona mundial de inovação aberta que será realizada entre os dias 2 e 3 de outubro, no Museu da Caixa D’Agua Velha. A Secretaria Municipal de Turismo é parceira do NASA Space Apps Chalenge 2021 que nesse completa dez anos de criação. Durante um período de 48 horas, participantes de todo o mundo vão criar times virtuais e usar dados de observação da Terra para desenvolver soluções para temas em voga no mundo. Os times do Space Apps vão dividir a criação e a aplicação do conhecimento através de novas descobertas científicas para ajudar a aprimorar a vida na Terra.

“Sediar um evento desse porte onde o local escolhido para realização do evento do ano, vem ao encontro das premissas do prefeito Emanuel Pinheiro, elaborar o projeto plano municipal de Turismo, fortalecendo os pontos e belezas naturais do nosso município. O museu da Caixa D’água Velha é um dos mais importantes instrumentos turísticos da nossa cidade”, disse o secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves que na tarde de sexta-feira (3) de uma live onde foram apresentados os detalhes da maratona.

A edição 2021 marca os 10 anos de promoção desse encontro de estudiosos e criadores, tendo como tema a Inovação. “O local não poderia ter sido melhor escolhido, pois o Museu retrata o que foi a Cuiabá de antigamente. Não há como se falar em inovação no futuro sem trabalhar o passado. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Prefeitura que tem muitas ações e projetos que precisam ser exploradas”, declarou a líder lição, Olivia Boretti.

Desde o seu início em 2012, explicou Olivia, o Space Apps se tornou a maior hackatona global do mundo, envolvendo milhares de cidadãos em todo o mundo para usar os dados abertos da NASA para construir soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos na terra e no espaço. Podem participar pessoas com mais de 18 anos de diversas áreas de conhecimento.

Menores de idade podem concorrer acompanhados dos pais ou responsáveis.

Para se inscrever, basta acessar o instagram do evento https://instagram.com/nasaspacecuiaba?utm_medium=copy_link e fazer a inscrição. É importante que os interessados se inscrevam antecipadamente para participar de todas as informações antes do evento.