FNDE abre inscrições para a 4ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

Crédito: FNDE

O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, está com inscrições abertas para a 4ª edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). A iniciativa visa incentivar o debate e a prática de ações de EAN no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas escolas públicas de educação infantil e do ensino fundamental, a fim de promover uma alimentação adequada e saudável e de prevenir a obesidade.

A jornada é composta por quatro etapas, com os seguintes temas: Caminho percorrido pelo alimento: do campo à mesa da escola; Promoção da alimentação adequada e saudável: professores (as) em ação!; Escolhas saudáveis para além da escola: o que aprendemos com o PNAE?; e Resgate de tradições alimentares da família. Cada etapa deve ter uma breve descrição da ação executada, conforme roteiro prévio, e a inserção de uma fotografia que comprove a realização da atividade.

Podem se inscrever na Jornada de EAN diretores de escolas públicas de educação básica e nutricionistas cadastrados no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle, Módulo Plano de Ações Articuladas (Simec/PAR). Os interessados devem formalizar a inscrição até dia 17 de março de 2022, no ambiente virtual de aprendizagem do FNDE.

As inscrições realizadas no período anterior à pandemia de Covid-19 serão mantidas. Os participantes já inscritos receberão um e-mail confirmando a sua inscrição. Para saber mais sobre a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional acesse o Edital.