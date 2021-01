FNDE abre prazo de prestação de contas do programa de alimentação escolar

Crédito: Divulgação

A Confederação Nacional de Municípios alerta os gestores municipais para o prazo de prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referente ao exercício de 2020. Os Municípios poderão realizar o envio das informações até 19 de março de 2021. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), abriu prazo para inserção das informações no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SigPC),

A Secretaria de Educação do Estado ou Município deve enviar a prestação de contas ao SiGPC, acessado por meio do endereço eletrônico www.fnde.gov.br/sigpc, e o Conselho de Alimentação Escolar deverá emitir o seu parecer conclusivo por intermédio do Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon). As prestações de contas devem ser apresentadas no ano subsequente ao do recebimento dos recursos, observando-se os prazos estabelecidos pela legislação específica de cada transferência.

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) tem por atribuição a fiscalização a aplicação dos recursos transferidos à conta do Pnae e zelar pela qualidade da oferta da alimentação escolar, desde acompra até a sua distribuição nas escolas. A atuação do conselho é de fundamental importância para o funcionamento correto do Pnae e consequentemente para que seus objetivos sejam alcançados.

O Conselho também teve seu prazo prorrogado até 1° maio, ou seja, terão 60 dias para analisar as informações e enviar os seus pareceres pelo sistema Sigecon, aprovando ou não as contas. É importante destacar que após análise realizada pelos conselheiros no sistema, é necessário preencher o questionário de acompanhamento da gestão do programa e, assim, proceder o apontamento da conclusão no parecer conclusivo.