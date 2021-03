FNDE disponibiliza dois novos cursos sobre o PAR

Crédito: Ministério da Educação

Portal de Educação Corporativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibilizou dois novos cursos sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR). Voltadas para gestores, técnicos educacionais, conselheiros de controle social e comunidade escolar em geral, as duas opções de capacitação são na modalidade a distância, cada uma com 30 horas de duração e sem tutoria.

“O quarto ciclo do PAR, que teve início agora e vai até 2024, coincide com o início dos mandatos nas prefeituras de todo o país. Esses cursos servem de apoio aos novos técnicos e gestores municipais e buscam capacitar e orientar sobre essa importante ferramenta de planejamento e gestão educacional”, afirma o presidente do FNDE, Marcelo Ponte.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Portal de Educação Corporativa do FNDE. Os interessados terão 30 dias para realizar a capacitação, contados a partir da inscrição em cada curso. Com a aprovação, será gerado certificado para o cursista.

A realização dos cursos segue uma sequência lógica. O ideal é fazer primeiro o curso PAR e o planejamento da política educacional, que traz noções amplas sobre esse instrumento de planejamento educacional, apresenta informações sobre como a União presta assistência técnica e financeira a estados e municípios por meio do PAR e discute o papel do controle social no acompanhamento das ações.

Para se aprofundar mais no assunto, os interessados podem então passar ao curso Conhecendo a estrutura e as etapas do PAR, que orienta sobre as etapas de elaboração do PAR no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec) e mostra como deve ser feita a execução, o monitoramento, o acompanhamento e a prestação de contas no âmbito do PAR.

Planejamento – O Plano de Ações Articuladas (PAR) é um planejamento plurianual da educação que todos os entes federativos precisam fazer para receber apoio técnico e financeiro da União para aprimorar a educação básica pública brasileira. O intuito é desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nas redes públicas de ensino. A elaboração do PAR e todo o acompanhamento do seu trâmite são feitos pelo Simec.

Capacitação – Plataforma digital acessível e de fácil navegação, o Portal de Educação Corporativa do FNDE foi concebido para facilitar o acesso a cursos e materiais de capacitação sobre programas e ações da autarquia. Além de diversas opções de formação a distância, com ou sem tutoria, no portal pode ser encontrada uma série de outros materiais voltados à assistência técnica, tais como guias, vídeos e podcasts.