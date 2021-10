Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde passará por completa auditoria

A campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero, segue com ações nas unidades básicas de saúde espalhadas por Cuiabá, com consultas médicas, coletas de citopatológicos de Papanicolau (CCO) e encaminhamentos para exames de mamografia, além de palestras com orientações às pacientes. Foi o que aconteceu na manhã de sexta-feira (22), na Unidade de Saúde da Família (USF) São João Del Rey/Novo Milênio. A unidade é composta por duas equipes de saúde da família, que atendem a cerca de 3 mil moradores cada, dos bairros São João Del Rey, Novo Milênio e Jardim Mariana.

A equipe decorou a unidade com balões e cartazes cor-de-rosa, preparou um café da manhã e proferiu uma palestra sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, enquanto as usuárias aguardavam na recepção. A enfermeira Lucimara Magalhães explica que as coletas de CCO são feitas na própria unidade, enquanto os encaminhamentos para mamografia são feitos para mulheres acima de 35 anos.

A médica da família, Fernanda Fernandes, destaca que a campanha Outubro Rosa é importante por “sensibilizar e voltar o olhar” da sociedade por meio de informação, mas reforça que o cuidado deve ser permanente. “É importante pelo menos uma vez por semana a mulher fazer o autoexame, se observar, manter essa vigilância. Mas este mês a gente consegue chamar um pouco mais a atenção de todo mundo: do profissional de saúde, da paciente, da família, da gestão. Nas semanas anteriores, nós já começamos a campanha e já encaminhamos três pacientes com nódulo palpável e estamos agora aguardando exames complementares para confirmar ou não. A UBS faz o encaminhamento conjunto mesmo confirmado. Aqui, como atenção primária, é porta de entrada no sistema e a gente faz medicina de família. Então é importante o acompanhamento para suporte de outras queixas”, afirma.

A médica orienta que o exame de Papanicolau deve ser feito conforme alteração ou a idade da mulher. “Toda mulher que inicia a vida sexualmente ativa deve procurar um ginecologista ou uma unidade básica para começar esse acompanhamento. A mulher tem que estar atenta a uma dor durante a relação sexual, um corrimento diferente e persistente, dor pélvica que contorce, que levanta e não passa, além de manter os exames em dia porque às vezes está com alteração, mas ela não percebe”. Em relação à mamografia, a profissional informa que é recomendado para mulheres a partir dos 40 anos de idade. “Se for uma mama normal, pode ser feito a cada 2 anos. Se já tem uma mama suspeita, o próprio exame vai classificar se precisa ser refeito a cada 6 meses ou 3 meses, depende da alteração”.

Fátima Aparecida Dorileo Barroso, 65 anos, é usuária da USF São João Del Rey/Novo Milênio há muitos anos e elogiou a campanha de prevenção ao câncer. “Eu gostei muito deste dia porque há muito a gente não fazia a prevenção por causa da pandemia, mas não tenho do que reclamar do posto. Há muito tempo eu frequento aqui, sempre que venho sou muito bem atendida, é ótimo! Já fiz os exames preventivos outras vezes. Hoje vim participar da palestra e fazer o CCO. A palestra falou a respeito do câncer de mama e do útero. É muito útil porque eu não tenho filha, mas tenho neta. E o que eu aprendo eu passo pra ela”, conta.