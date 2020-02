Foliões curtem show de Salgadinho do Katinguelê com conforto em ambiente coberto no Parque de Exposições

A primeira noite do Carnaval da Gente 2020, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, foi de conforto e segurança para os foliões que se dirigiram até o Parque de Exposições Jonas Pinheiro. Mesmo com o sábado (22) chuvoso, o público pode curtir o show do cantos Salgadinho do Katinguelê graças a área coberta onde o palco foi montado. A programação de Carnaval segue neste domingo com a matinê que se inicia às 17h. Menores de idade devem estar acompanhados dos país e/ou responsáveis munidos de documentos de identificação. A entrada é gratuita.

“Neste ano nós temos um segundo componente que são os desfiles e a Orla do Porto não tem estrutura para isso, por isso decidimos fazer a experiência de trazer para o Parque de Exposições, em parceria com o Sindicato Rural. Aqui nós temos, por exemplo, como elemento favorável, 12 mil metros quadrados de área coberta, onde estamos agora, para proporcionar conforto e segurança mesmo em dias chuvosos como hoje. É um espaço apropriado para receber grandes eventos e tem tudo para ser um local de muita folia até terça-feira”, declarou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

O cantor Salgadinho, principal atração da noite, subiu ao palco por volta da meia noite, mas desde a abertura dos portões do evento alguns fãs já esperavam pela apresentação do pagodeiro, foi o caso de Luciene, que trouxe também seu filho, o pequeno João Pedro para curtir a folia. “O carnaval está uma maravilha, é um ambiente tranquilo para trazer as crianças. Eu vim para ver o Salgadinho, sou fã dele há muito tempo”.

Fantasiada, a foliã Gisele disse ter gostado da mudança do local e elogiou a estrutura do evento. “Está tudo muito bem organizado, um local que você pode trazer a família para curtir o carnaval com segurança e sem se preocupar com a chuva. A Prefeitura está de parabéns pela organização do evento”.

No domingo (23), a garotada pode curtir a folia de Momo na matinê, que acontece a partir das 17h. Já às 20h, o dj abre o segundo dia de festa, seguido pelo grupo Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e finalizando com dj. Na segunda (24), o dj inicia os trabalhos às 20h e logo depois dá lugar ao grupo Pagodão S.A., seguido de Rafa Garcia e banda Tarraxinha.

Na programação da terça-feira (25) o desfile dos blocos que disputam premiação total de R$ 100 mil começa às 18h30. No total, seis grupos participarão do desfile, no pátio a frente da arquibancada. São eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés e Melados e Boca Suja. Haverá ainda apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’.

O complexo organizado para a ocasião conta com espaço kids, área de shows, avenida de desfile de blocos, praça de alimentação, além de área específica para equipe de saúde, juizado infantil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A entrada será monitorada e vai contar com vistoria. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Além disso, não será permitida entrada com latas, garrafas, qualquer objeto perfurante e/ou cortante no local.

Programação Carnaval da Gente 2020:

Domingo (23), das 20h às 03h: Dj, Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e Dj.

Matinê a partir das 17h.

Segunda-feira (24), das 20h às 03h: Dj, Pagodão S.A, Rafa Garcia, Banda Tarraxinha

Terça-feira (25), das 18h30 às 03h: Bloco das Divas, Plus Samba e desfile de blocos de carnaval (Vaidade, Unidos do Carumbé, Império de Casa Nova, Unidos do Araés, Melados e Boca Suja).

Serviço

O que: Carnaval da Gente 2020

Quando: de 22 a 25 de fevereiro, das 20h às 03h

Onde: Parque de Exposições Jonas Pinheiro