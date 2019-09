Foragido da Justiça do Ceará tem prisão cumprida em Cuiabá

Assessoria | PJC-MT

Um homem acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade dentro do Posto de Saúde de Porto Esperidião foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público, na quarta-feira (25.09), logo após cometer o crime. O suspeito P.N.R.C., 42, teve os atos libidinosos gravados pelas câmeras de segurança da unidade e foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

A vítima, de 10 anos, acompanhava a mãe na unidade de saúde, onde o suspeito também aguardava por uma consulta. Os abusos iniciaram quando a mãe da menor entrou para ser atendida. Enquanto aguardava a mãe no corredor de espera, o suspeito começou a se tocar intimamente e mostrar o órgão sexual para a vítima, além de se aproximar e tocar nela.

Toda a ação do suspeito foi filmada pelas câmeras de segurança e quando a vítima saiu do posto de saúde, ele ainda foi atrás dela e da mãe com a intenção de continuar os atos libidinosos. As diligências que resultaram na prisão do suspeito iniciaram após a menor contar para mãe que havia sido abusada dentro do Posto de Saúde.

Assim que a equipe da Polícia Civil de Porto Esperidião foi acionada, entrou em contato com a unidade de saúde. Através das imagens do circuito interno, os policiais conseguiram identificar o suspeito que foi preso em flagrante em via pública, ainda nas proximidades do Posto de Saúde.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Porto Esperidião, onde após ser interrogado pelo delegado Edison Pick, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Em checagem no sistema, foi verificado que ele também estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, o qual também foi devidamente cumprido.