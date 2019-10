Foragido da Justiça do Paraná é preso em flagrante por violência doméstica em Nobres

Assessoria | PJC-MT

Ultrapassando a expectativa, o projeto “Polícia Civil em Cidadania”, promovido no sábado (19.10), em Cuiabá, realizou 1,5 mil atendimentos em vários serviços, como saúde, bem-estar, cidadania, jurídico, social, entre outros, voltados para pessoas carentes.

Organizada pela primeira vez na Academia de Polícia da PJC-MT (Acadepol), a ação social idealizada pela Coordenadoria de Polícia Comunitária e colaboradores, proporcionou para toda comunidade dos bairros São João Del Rey, Pedra 90 e região, uma manhã repleta de atividades focadas no bem-estar social.



O evento “Polícia Civil em Cidadania” visando aproximar da sociedade, reuniu moradores das adjacências e várias faixas etárias, que foram beneficiados com serviços de emissão de documentos, exames de saúde, estética, brincadeiras e pinturas para as crianças. Houve também a distribuição de 400 mudas de diferentes árvores frutíferas e nativas, distribuição de roupas, brinquedos, kits de higiene bucal, atendimentos com psicólogos, nutricionistas, esmalteria, corte de cabelo, penteados, orientações jurídicas e muito mais.

Durante a abertura das atividades, o delegado-geral Mário Dermeval Aravechia de Resende, agradeceu os voluntários e representantes das instituições e empresas parceiras. “Postura interessante de imersão da comunidade no ambiente policial. A função da Polícia Civil é agregar e com muita satisfação, cumprimento as pessoas envolvidas nesse evento de tamanha grandeza”, enalteceu Mario Dermeval.

O diretor da Acadepol, Welber Batista Franco, destacou o esforço da Coordenadoria de Polícia Comunitária em realizar o evento e de forma inédita, utilizando da estrutura da academia para recepcionar e receber a comunidade. “A Polícia Civil está caminhando em passos largos, e a Acadepol agradece a parceria com os Órgãos presentes, transformando e fazendo acontecer, assim driblando as dificuldades”, disse Welber Franco.

Para a dona de casa Ivone Salomão, de 79 anos, residente no bairro São João Del Rey, a alegria de poder de forma fácil conseguir retirar a segunda via do documento de identidade (RG), sem precisar sair para longe de sua casa, estampava o sorriso no rosto da idosa.

“Por morar num local longe, quando soube do mutirão resolvi trazer toda família. Minha nora também veio tirar identidade, e meus netos estão aproveitando tudo que tem de bom por aqui”, contou a senhora Ivone Salomão.



A ação social contou com a participação de mais 70 voluntários, que abrilhantaram a manhã de sábado, levando cidadania, lazer e muito diversão para a comunidade.

São parceiros na realização do projeto a Assembleia Legislativa, por meio do programa Assembleia Social, Politec, Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Saúde; Defensoria Pública, Procon-MT, Tribunal de Justiça por meio do Juizado Volante Ambiental, Sesc Pantanal, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, projeto VG em Ação, projeto Verde Novo, Sine, Setas, Energia, Unic, Univag, Conselhos Comunitários de Segurança dos bairros e outros colaboradores.