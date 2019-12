Foragido por estupro de vulnerável no Distrito Federal é preso no interior de MT

Assessoria | PJC-MT

Mais um casal atuante com o comércio de entorpecentes em São José do Rio Claro (315 km a Médio Norte de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, com base em investigações da delegacia do município. A ação teve apoio da Polícia Militar.

A ação foi realizada na tarde quarta-feira (18.12), ocasião em que foram apreendidas porções de droga, uma arma de fogo, munições e mais de R$ 3,6 mil em dinheiro trocado, na residência do casal no bairro Jardim Rio Claro.

Anderson Lima Passarello, 34, conhecido como “Viana”, e sua companheira Rosineia de Lourdes dos Santos, 26, foram autuados por de tráfico drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, e por delito contra fé pública de moeda falsa.

Após várias denúncias, sobre uma pessoa praticando o tráfico na região do bairro Rio Claro, os policiais civis passaram a diligenciar para apurar as informações. No decorrer das investigações o suspeito Anderson identificado pela prática do crime.

Conforme apurado, Anderson usava um automóvel Gol para transportar a droga, a qual ficava escondida em sua residência no bairro Rio Claro. Com base nas suspeitas, os policiais civis passaram a monitorar a casa do investigado, quando na tarde de quarta-feira (18), avistaram dois homens chegando no local.

Os rapazes entraram e saíram rapidamente do imóvel, sendo logo em seguida feita a abordagem deles. Na ocasião foi apreendia uma porção de pasta base de cocaína. Questionados, os usuários afirmaram ter comprado a droga da mulher de Anderson pelo valor de R$ 50.

Diante dos fatos, os investigadores foram até a residência do suspeito, onde foram recebidos por Rosineia. A jovem autorizou a entrada os policiais no imóvel, e nas buscas foi encontrada uma sacola plástica contendo várias porções de pasta base de cocaína, mais de R$ 3 mil em dinheiro, um revólver calibre 38, seis munições, balança de precisão, entre outros materiais.

Ato contínuo a equipe deslocou-se até um bar nas proximidades da casa, onde Anderson foi localizado em poder de mais de R$ 500, e conduzido com sua companheira para Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro.

Ambos foram interrogados pelo delegado Marcelo Henrique Maidame, e presos em flagrante por tráfico drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, e por delito contra fé pública de moeda falsa.

Após a confecção dos autos os dois envolvidos foram apresentados para audiência de custódia, ficando à disposição Justiça.