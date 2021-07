Força-tarefa de enfrentamento ao frio atende a 70 mulheres no Coxipó do Ouro; Campanha Aquece Cuiabá distribuiu cobertores

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, avalia que a força-tarefa de enfrentamento ao frio, que reúne todas as pastas do Executivo e que fortalece a entrega de cobertores, alimentos e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, é uma demonstração de carinho, sensibilidade, sofrimento com a dor do próximo. A iniciativa atende a uma determinação da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que mantém uma série de ações de proteção às famílias carentes. Uma dessas iniciativas é a campanha ‘Aquece Cuiabá’, um dos pilares da força-tarefa.

No decorrer da semana, as equipes – capitaneadas pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e colaboração de todas as pastas, irão atender a 54 comunidades carentes, cerca de 4,5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, com a entrega de mais de 6,1 mil cobertores da campanha ‘Aquece Cuiabá’ e 3,5 mil cestas básicas.

“Humanização, carinho, sensibilidade, sofrimento com a dor do próximo, preocupação com os mais vulneráveis com os mais pobres e humildes com aqueles que não tem condições de comprar roupas de frios, cobertores ou cesta básicas. A população vulnerável está apavorada com a perspectiva de ter uma frente fria com a temperatura mais baixa do século. E isso bate um desespero nas pessoas mais pobres e aquelas que precisam de assistência social que estão no cadastro Bolsa Família, que depende da rede de educação para comer e depende das políticas de assistência social. Essa ação é humanização e amor ao próximo, que é liderado pela primeira-dama. A força-tarefa envolve a todos independente da pasta. E cada um, vez a sua parte e em tempo recorde conseguimos cobertores, kit alimentação para dar um pouco de conforto e acolhimento neste momento”, comentou o prefeito. Já a primeira-dama, Márcia Pinheiro, destacou o empenho de toda a gestão para atuar em benefício dos que mais necessitam.

Do montante de cestas básicas arrecadadas em apenas dois dias, 1 mil são oriundas do Fundo Social Solidário mantido pela primeira-dama de Cuiabá.

Ação

A entrega das cestas básicas e dos cobertores começou na manhã desta quarta-feira (28), no aterro sanitário e no Coxipó do Ouro, e segue até o próximo sábado (31).

As doações de cobertores, agasalhos e itens de frio podem ser feitas na Prefeitura de Cuiabá; Secretaria de Saúde, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Assistência Social e Educação. O supermercado Big Lar também é um dos pontos de coleta, tanto na unidade da avenida Miguel Sutil quanto do Jardim das Américas.

Há alguns dias, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) vem apontando que os cuiabanos devem enfrentar a maior frente fria do século. Para hoje, 28, os termômetros devem marcar mínima de 17ºC e a máxima de 28ºC. Na quinta-feira (29), a mínima prevista é de 12ºC e máxima de 25ºC. Na sexta-feira (30), a temperatura deve ficar entre 10ºC e 28ºC, e no sábado (31) entre 13ºC e 33ºC.