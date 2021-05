Força-tarefa vacina 2.500 pessoas e nesta segunda realiza novo Corujão de Vacinação

Várzea Grande atingiu a expressiva marca de 2,5 mil vacinados em segunda dose de CoronaVac, no esforço concentrado deste domingo, 16 de maio, e realiza nesta segunda, 17 de maio de 2021, uma nova rodada do Corujão da Vacinação, no sistema drive-thru, no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), das 16 às 22 horas, também para segunda dose de CoronaVac.

O Corujão da Vacinação seguirá a mesma regra deste domingo, ou seja, aqueles que estão em busca de sua segunda dose, deverão se apresentar no horário definido por letra do alfabeto pelo qual se inicia seu nome e constante de tabela anexa e que pode ser consultada no site www.varzeagrande.mt.gov.br.

“Quem já recebeu sua primeira dose, pode ter a confiança e certeza de que sua segunda dose está guardada e esperando você para vacinar”, disse o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, que durante todo o domingo acompanhou a vacinação que aconteceu no ponto fixo do Ginásio Poliesportivo Júlio Domingos de Campos (Fiotão) e na Clínica Médica do Centro Universitário Várzea Grande (UNIVAG) em ponto fixo e drive-thru.

Ele destacou que o prefeito Kalil Baracat tem cobrado com insistência a regularidade na vacinação contra a COVID-19, mas ponderou que compete ao município apenas aplicar as doses requisitadas junto ao Governo do Estado, que faz o pedido para o Ministério da Saúde, este sim o responsável pela aquisição ou produção das vacinas que estão atrasadas.

“Estamos constantemente cobrando das autoridades federais uma regularidade, uma decisão firme quanto a política de imunização das pessoas neste momento de pandemia”, asseverou Gonçalo de Barros, para quem a “indefinição e as inconstantes medidas adotadas ou deixadas de ser tomadas levaram a este quadro de angústia, de agonia que vive a população que busca na vacina a possibilidade de superar este momento atribulado que vive a nação brasileira”, explicou o titular da Saúde de Várzea Grande.

COMORBIDADES

Também serão vacinadas nesta segunda-feira, 17 de maio, no UNIVAG, aquelas pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades que fizeram pré-cadastro e optaram por receber sua vacina, através do Sistema Drive-Thru, e tiveram suas inscrições validadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

Mesmo assim, os pré-cadastrados devem entrar no site oficial de Várzea Grande no endereço www.varzeagrande.mt.gov.br, na aba IMUNIZAÇÃO VÁRZEA GRANDE, e confirmar a inscrição validada para o dia 17 de maio, no UNIVAG, através do seu CPF.

“Somente poderão comparecer, aqueles que fizeram seu pré-cadastro de comorbidade, optando pelo drive-thru da UNIVAG, e tiveram validados pela Secretaria de Saúde, o agendamento para esta segunda-feira, 17 de maio de 2021, por isso é importante que a pessoa confirme no site oficial e na aba IMUNIZAÇÃO, através do CPF, se o seu agendamento está previsto para a data deste chamamento”, disse Gonçalo de Barros, lembrando que o zelo e o cuidado visam apenas e tão somente assegurar que todos tenham acesso a sua vacina de forma segura, eficiente e com transparência para que não exista dúvidas de qualquer natureza quanto a atuação de Várzea Grande na campanha contra COVID-19.