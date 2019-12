Força Tática apreende 348 tabletes de maconha e prende suspeito em Confresa

O Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso (Conjuv-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), torna público o Edital de Convocação para instituições da sociedade civil organizada do Estado de Mato Grosso, para o processo eleitoral de escolha dos conselheiros e conselheiras representantes da sociedade civil, biênio de 2020/2022. (Confira o edital)

A Assembleia Geral será realizada no dia 27 de janeiro de 2020, às 14h, na sala de reunião da secretaria Executiva dos Conselhos localizada na rua um, s/n no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Poderão participar do processo eleitoral somente as entidades da sociedade civil organizada de âmbito estadual.

Serão eleitas, entre titulares e suplentes, 12 instituições para ocuparem as 12 cadeiras da sociedade civil no Conselho, estes representarão diversos segmentos com atuações voltadas a promoção, proteção, defesa e protagonismo dos jovens em Mato Grosso como: Movimento LGBT; Movimento de Mulheres; Movimento Negro; Comunidades Tradicionais; Movimento de Juventude do Campo; Movimento Estudantil Secundarista; Movimento Estudantil Universitário; Movimento Cultural de Juventude; Movimento de Juventude do Esporte; Movimento de Jovens com Deficiência; Movimento de Juventude Sindical; Entidade de Classe Profissional.

Para o membro da Comissão Eleitoral do Conjuv, Rodrigues de Amorim Souza, “A participação da sociedade civil junto ao Conselho é de extrema importância para se concretizar o efetivo controle social sobre as políticas públicas voltadas para a juventude no Estado”, ressalta.

Para mais informações entrar em contato por e-mail: conjuvmt@gmail.com ou por telefone: (65) 98459-4458.