Forças de segurança apreendem 20 quilos de entorpecentes transportados pelo Rio Paraguai

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), realizou uma atividade para cerca de 750 estudantes do ensino médio, com objetivo de sensibilizar e conscientizar as estudantes sobre a importância do assunto “Violência Contra Mulher”.

A ação realizada para alunas da Escola Estadual Daniel Martins Moura, com idades entre 15 e 18 anos, aconteceu a convite da escola, que durante o mês de outubro, está desenvolvendo trabalhos com profissionais de diferentes áreas, visando despertar nas jovens a conscientização da valorização feminina. O trabalho escolar, realizado apenas com meninas visa o desenvovlimento da Campanha Outubro Rosa. No próximo mês, o projeto será trabalhado com meninos dentro da Campanha Novembro Azul.

Segundo a palestrante, a Delegacia da Mulher foi convidada para contribuir abordando a questão da valorização e proteção às mulheres para além do outubro rosa, uma vez que a Polícia Civil atua diretamente no combate a violência contra mulher.

O trabalho preventivo está inserido no projeto “Movimente Contra a Violência, desenvolvido pela Delegacia da Mulher de Rondonópolis, visando atender a necessidade oferecer atenção especial às mulheres vítimas de violência, atendidas pela unidade.

Cerca de 750 alunas, matriculadas nos períodos matutino, vespertino e noturno, participaram da palestra ministrada pela investigadora da DEDM, Gislene Cabral de Souza, que tem como foco a discussão de meios de redução da violência contra a mulher.

Para abertura do evento, a investigadora propôs a escola que uma aluna compusesse uma poesia, com o tema “O que é ser Mulher”, com objetivo de enxergar como as jovens se veem inseridas na sociedade. A poesia foi escrita e declamada pela aluna do 2º ano, Luana Caroline Ribeiro de Souza, antes do início das palestras.

“É uma forma de fazer acolhida da palestra e trazer mais proximidade às estudantes, conseguindo enxergar através dos olhos delas, como elas se sentem como mulheres”, disse a investigadora.

Sobre Mulher

Já ouvi alguns homens dizendo

“Ah, que fácil é ser mulher”

Mas eles não sabem, o que é ser taxada de várias

formas por lutar pelo que quer

Ou passar por humilhação,

pelo seu sexo, cor, ou religião

Também não sabem a dro de uma contração

Que uma mãe passa em sua gestação

Sabe o que é pior?

Não poder andar na rua só

Ter que olhar para todos os lados

Temendo um mal maior

É, ser mulher é desafiador

Mas nós devemos

Com todo vigor

Lutar por um mundo de mais respeito e amor

Luana Caroline Ribeiro de Souza

Escola Estadual Daniel Martins Moura

2º ano C