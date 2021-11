Forças de segurança apreendem helicóptero com mais de 324kg de cocaína em Comodoro

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio das equipes técnicas do Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac), da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) e do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), realizou uma ação de prevenção ao câncer de próstata neste sábado (27.11). A ação ocorreu na Feira do Porto, em Cuiabá, das 8h às 11h, e promoveu o atendimento de cerca de 100 feirantes.

O Laboratório Central de Cuiabá (Lacec) também foi parceiro da ação. Além da panfletagem de material com orientação especializada, foi ofertado o exame clínico de sangue – conhecido como PSA (Antígeno Prostático Específico) – para homens feirantes que se enquadraram nos requisitos necessários.

A triagem levou em consideração homens com mais de 50 anos ou com mais de 45 anos que tenham fator de risco.

“Essa é uma ação preventiva, de estímulo aos homens. A necessidade do exame de próstata e a importância desse cuidado já está bastante ensejada junto ao público masculino. Neste sábado, promovemos algo em torno de 100 atendimentos na Feira do Porto, o que evidencia à adesão do público”, declarou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Mesmo que a busca ativa e os exames de detecção do câncer de próstata sejam responsabilidade da Atenção Básica municipal, o Estado auxilia com ações pontuais de prevenção à doença e de promoção à saúde do homem.

Para o presidente da Associação dos Feirantes do Mercado do Porto, Jorge Lemos Junior, a ação do Estado estimulou os feirantes a realizarem o exame. “É muito importante essa parceria com o Governo do Estado e com a Secretaria Estadual de Saúde porque muitos têm o receio de irem fazer o exame. Com essa parceria, fica muito mais fácil a identificação do diagnóstico precoce do câncer de próstata”, disse o feirante.

De acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca), para cada ano do triênio 2020-2022, ocorrerão 625 mil casos totais de câncer no Brasil, sendo que o câncer de próstata representa 29,2% do total de casos em homens.

“Nós selecionamos previamente, orientamos sobre a coleta e realizamos os exames de sangue, mas é preciso que os homens tenham a consciência de que o exame clínico com o médico é muito importante, pois 20% dos casos de câncer de próstata não são detectados no exame de sangue”, enfatizou a farmacêutica da Farmácia Estadual, Elizângela Vicuna.

Ainda estiveram presentes na ação a diretora do Lacen, Elaine Cristina de Oliveira, e a superintendente da SAF, Luci Emilia Grzybowski.