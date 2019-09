Forças de Segurança recebem moções de congratulação da AL por trabalhos prestados

Profissionais das forças de segurança pública foram homenageados nesta semana durante sessão especial da Assembleia Legislativa, em Pontes e Lacerda (438 km a oeste de Cuiabá). Na oportunidade, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, falou dos indicadores de segurança e do projeto de videomonitoramento na região, com instalação de câmeras em pontos que cobrirão 22 cidades na fronteira mato-grossense.

A sessão da Assembleia foi conduzida pelo deputado estadual Valmir Moretto, que concedeu moções de congratulações a servidores da Secretaria de Segurança Pública, Polícias Militar e Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

“É uma justa homenagem a quem está todos os dias junto à população, resguardando e atuando para dar mais segurança à nossa sociedade”, frisou o parlamentar, representante da região no legislativo estadual.

Bustamante falou sobre os investimentos realizados na fronteira e da necessidade da União em voltar os olhos à região, que tem uma extensão grande de área para ser monitorada e cuja presença hoje é feita pelo Estado, por meio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

“Para melhorar ainda mais nossos índices na região, que neste ano, por exemplo, superou em mais de quatro toneladas a apreensão de drogas, com o excelente trabalho do Gefron, buscamos experiências exitosas em outros estados para ver como podemos aplicar aqui. E o projeto Águia traz essa característica de criar um círculo virtual nos municípios, com monitoramento das rodovias e veículos, por meio da leitura ótica de caracteres, e em um trabalho amplo de análises e atividades ostensivas e investigativas atuaremos na redução da criminalidade começando pelo roubo de veículos, com repercussão em outros crimes. Não é inventar roda, mas aplicar exemplos do que já dá certo em outros locais do país”, explicou o secretário de Segurança Pública aos representantes de 15 municípios presentes à solenidade.

Projeto Águia

O projeto compreende em torno de 3 mil câmeras interligadas e conforme Bustamante, otimizará o trabalho do efetivo das forças de segurança. A câmera OCR OCR (sigla em inglês para Reconhecimento Óptico de Caracteres) permite monitorar e analisar imagens instantaneamente e verificar em tempo real ilegalidades diversas, tais como carros roubados, documentação irregular e placas clonadas. O sistema também permite fazer buscas por placa, marca e modelo dos veículos, e também com base em características obtidas pelos operadores, como adesivos que tenham caracteres passíveis de leitura. Ao detectar algo suspeito, as informações são reunidas no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública da Sesp que, após análise, aciona as forças de segurança.

A equipe técnica do Ciosp já mapeou os 78 pontos para instalação das câmeras em 22 municípios da região Oeste. O projeto tem um custo estimado em R$ 4,761 milhões.

Conforme o coordenador do Ciosp, tenente-coronel Elvis Oliveira, o projeto permite ainda gerar estatísticas completas e proporcionar maior eficácia operacional. A intenção da secretaria é estimular parcerias entre os municípios, sociedade civil organizada, a Sesp e demais poderes, para concretizar o projeto de instalação das câmeras OCR. “Assim como foi feito na parceria com o Ministério Público do Trabalho, que viabilizou a compra dos equipamentos e conseguimos instalar cinco câmeras OCR em pontos críticos da fronteira, acreditamos que é possível ampliar e envolver ainda mais municípios”.

Reforço na fronteira

Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, o Grupo Especial de Fronteira apreendeu quatro toneladas de entorpecentes durante operações na região, com apoio de outras forças de segurança. Atuando nas centenas de quilômetros de fronteira seca e alagada que compõem a área de divisa de Mato Grosso com a Bolívia, o Gefron trabalha na região com um efetivo de 140 profissionais que realizam patrulhamentos pelas rodovias, estradas vicinais, operações, barreiras fixas e volantes na repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho de bens e valores, evasão de divisas e roubos de veículos.

Além da apreensão de drogas, foram retiradas de circulação neste período 15 armas de fogo e 916 munições e recuperados 159 veículos e uma aeronave. Outras 26 toneladas de produtos frutos de contrabando foram apreendidas. A base operacional do Grupamento fica no município Porto Esperidião e há ainda pontos de fiscalização na região do Matão (Pontes e Lacerda), Vila Cardoso e Avião Caído (em Cáceres), Canil Integrado (Cáceres).

Outro investimento anunciado pelo secretário de Segurança Pública que contemplará a fronteira será a aquisição de rádios comunicadores digitais, investimento da ordem de R$ 13 milhões que dará mais segurança nas comunicações entre as forças policiais.

Na solenidade, o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcellos, ressaltou a construção de dois prédios, com recursos de transações penais administrados pelo Conselho Comunitário de Segurança, para abrigar o Corpo de Bombeiros e a Politec do município.

A moção de congratulação da Assembleia Legilsativa foi concedida também a: secretário adjunto de Integração operacional da Sesp, coronel Victor Paulo Fortes; comandante geral da PM, coronel Jonildo José de Assis; coordenador do Ciosp, tenente-coronel Elvis de Oliveira; coordenador do Gefron, tenente-coronel José Nildo de Oliveira; comandantes regionais e de batalhões da PM e Corpo de Bombeiros das cidades de Cáceres, Pontes e Lacerda; Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Porto Esperidião. e delegado regional da PJC de Pontes e Lacerda, Carlos Bock.