Formação desde cedo: ATeG do SENAR MINAS lança seu programa de estágio

A formação dos técnicos de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG do Sistema FAEMG/SENAR/INAES evoluiu e vai começar ainda na graduação. Essa é a proposta do Programa de Estágio ATeG, iniciativa que tem o objetivo de inserir estudantes do último ano dos cursos de Ciências Agrárias na rotina dos atendimentos e prepará-los nas técnicas do programa do SENAR.

As atividades iniciam no começo deste mês com 16 estudantes de cinco entidades em 15 municípios. Os estagiários já estão em campo, aprendendo junto aos técnicos do ATeG sobre as cadeias do café, bovinocultura de leite e de corte e da agroindústria. De acordo com o gerente de Assistência Técnica e Gerencial, Bruno Rocha de Melo, este ano o programa está em fase teste, para, em 2022, expandir para todo o estado.

“Capacitar e transformar vidas está no DNA do SENAR MINAS. Diante disso, desenvolver e implantar o programa de estágio tem, para nós, valor social. Contribuir com a formação prática destes estudantes vai ao encontro da missão do SENAR de ensinar e preparar profissionais para os desafios e demandas do mercado de trabalho rural”, afirma o gerente.

Ambiente fértil para crescer

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG atende, hoje, quase 10 mil propriedades em Minas Gerais, com expectativa de crescimento de 20% este ano.

“A rápida expansão do programa tem demandado a contratação constante de profissionais, com remunerações atrativas, ótimo amparo para o crescimento técnico, além de um ambiente de trabalho desafiador e empolgante, daí a importância de um programa como este”, afirma a gerente de Recursos Humanos do Sistema FAEMG, Sinaria Sousa.

