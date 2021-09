Fortalecimento da Rede + Brasil dará mais condições aos municípios na gestão de recursos

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga ressaltou que o fortalecimento da Rede Brasil é muito importante para os gestores municipais e na ocasião, enalteceu a ferramenta que o Governo Federal vem disponibilizando com estrutura de acompanhamento das ações e dos recursos transferidos pela União. “Pela primeira vez deparamos com um a ferramenta para ajudar os municípios, para que os gastos tenham bons resultados e alcançando os objetivos. Em nome dos prefeitos de Mato Grosso, nos colocamos á disposição para que esta ferramenta chegue sempre lá na ponta”, disse ele, observando que ainda há muita desigualdade regional, tendo em que vista no estado, 40 municípios ligados ao setor do agronegócio, tem uma boa condição financeira, enquanto, a maioria dos municípios tem dificuldades com receita e investimentos em infra-estrutura. Municípios menores e mais distantes tem dificuldades até com o sinal de internet, o que dificulta ainda mais a operação com a plataforma.

Neurilan informou também que as prefeituras mais pobres e pequenas não dispõe de mão de obra qualificada, pois o orçamente não permite contratar outros profissionais nas áreas específicas. Além disso as cidades não tem boa escola, saúde e infraestrutura. Ele exemplificou o pequeno município de Serra Nova Dourada, na região do Araguaia. Na ocasião, ele disse que reconhece o trabalho de eficiência, das contas equilibradas do governo estadual, por meio da Secretaria de Fazenda. “Temos trabalhado junto aos prefeitos de Mato Grosso, para que eles tenham uma gestão eficiente e que os gastos públicos sejam feitos de forma racional, com transparência, para fazer com que as ações cheguem até população”, assinalou.

O cada quatro anos há uma mudança de gestão e também da equipe técnica, principalmente quando o gestor assume o cargo pela primeira vez. As mudar as pessoas, é necessária a capacitação em diferentes áreas técnicas, pois não estão preparados e não tem conhecimento da máquina pública. “O prefeito termina tendo uma gestão com dificuldades, pela falta de conhecimento de todas as ferramentas”, assinalou.

Na avaliação de Fraga, os poderes constituídos reunidos no evento, fortalece ainda mais a Rede Mais Brasil. As informações sobre os convênios, como os recursos públicos chegam devem ser bem aplicados. Segundo ele, o que precisa é rever o meio do acesso aos recursos, os entraves para agilizar os convênios relacionados as obras. “Queremos capacitar mais pessoas das prefeituras para que o prefeito possa ter uma boa gestão. E no final do mandato na prefeitura, que deixem um legado para a população, e que saibam fazer bom uso dos recursos públicos para não serem penalizados depois, até por questões administrativas”, alertou.

Participaram do evento, o governador Mauro Mendes, o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, além das autoridades: Caio Mário Paes de Andrade – Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Adjair Roque de Arruda – Secretário de Apoio às Unidades Gestoras do Tribunal de Contas de Mato Grosso; Gustavo Roriz – Secretário-Adjunto substituto da Controladoria Geral da União; René Oliveira Neuenschwander Junior – Secretário do Tribunal de Contas da União de Mato Grosso; Milton Mattos da Silveira Neto – Secretário-Geral do Ministério Público de Mato Grosso. Foram abordados os temas: Inovações nas transferências da União: Plataforma +Brasil Departamento de Transferências da União, da Secretaria da Gestão do Ministério da Economia; Contribuições do TCU para a Gestão Local Eficiente Tribunal de Contas da União; Controles Internos em Transferências Voluntárias: o caminho certo para o fortalecimento das relações federativas Controladoria Geral da União; A importância da Atuação do Sistema de Controle Interno nas Transferências Federais Controladoria Geral de Mato Grosso; O Modelo de Excelência em gestão das transferências da União pela Secretaria da Gestão do Ministério da Economia.