Fórum das secas apresenta panorama da agricultura mundial Pós-Covid 19

Clique aqui e baixe o release completo em word.

Cepea, 6/08/2021 – O mercado brasileiro agora tem referência de preços para a tilápia! A partir de hoje, o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, passa a divulgar semanalmente os preços médios do produto. Os dados estão sendo levantados pelo Cepea, com apoio da Peixe Br (Associação Brasileira de Piscicultura), entidade sem fins lucrativos, criada com a missão de expandir os conhecimentos sobre o mercado e de representar os interesses da cadeia produtiva.

O levantamento de preços por parte da Equipe do Cepea está sendo realizado em regiões em que a produção de tilápia é bastante representativa no Brasil, são elas: “Grandes Lagos” (Noroeste do estado de São Paulo e divisa com Mato Grosso do Sul), “Oeste do Paraná” e “Norte do Paraná”.

O Cepea está consultando diversos players da atividade, incluindo produtores e indústrias. O preço médio é referente ao valor pago ao produtor independente FOB (kg da tilápia pronta para abate, na propriedade).

Assim como os outros preços divulgados pelo Cepea, os valores da tilápia levantados pelo Cepea passam por tratamento estatístico, por meio do desvio-padrão, que tem como objetivo estipular limites mínimo e máximo de erro – ou seja, informações de negócios efetivos que estiverem fora do intervalo de dois desvios-padrão da média são excluídas.

Pesquisadores do Cepea ressaltam que a cadeia de tilápia é a mais importante da piscicultura brasileira, correspondendo a 60,6% da produção de peixes de cultivo no País. O Brasil é o quarto maior produtor global dessa espécie.

Com isso, produtores rurais e demais agentes da cadeia, além de formadores de política, podem contar agora com uma nova ferramenta para a tomada de decisões que, além de beneficiar as pessoas que trabalham nessas atividades, também contribui para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade brasileira em geral.

Produtores e demais agentes interessados em participar do levantamento do Cepea devem entrar em contato pelo e-mail tilapia@cepea.org.br ou telefone/WhatsApp (19) 3429-8859.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Outras informações sobre as pesquisas do Cepea a respeito do mercado de tilápias aqui e por meio da Comunicação do Cepea, com a analista Juliana Ferraz: cepea@usp.br