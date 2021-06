Fórum de Gestão de Pessoas discute gestão e melhorias no serviço público diante da covid-19

O 2º Fórum de Gestão de Pessoas promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), discutiu nesta quarta (16) e quinta-feira (17), como transformar em conhecimento todos os debates provocados pela pandemia de forma a garantir aos usuários do serviço público um sistema mais eficiente e preparado em tempos de crise. Participaram do evento, servidores públicos que trabalham nas áreas de gestão de pessoas do Executivo estadual.

Com a sua primeira edição online, devido à covid-19, o tema central foi “Contribuições para a Modernidade da Gestão de Pessoas no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em Tempos de Pandemia”.

Durante a abertura, o titular da pasta, Basílio Bezerra, deu boas-vindas aos participantes, e reforçou a importância que os gestores e técnicos têm para a administração pública.

“Modernizar as atividades de gestão de pessoas passa por vários processos como tecnologia, melhoria das normas e a capacitação dos servidores por meio de treinamentos. Esses fatores contribuem muito para uma boa prestação de serviços e convivência no ambiente laboral”, disse Bezerra.

Também fizeram parte da programação do primeiro dia de evento, apresentação musical e teatral e três rodas de conversa, em que foram debatidas temáticas como saúde mental na pandemia, os efeitos da covid-19 no ambiente de trabalho e os desafios e as perspectivas para o futuro.

Já no segundo dia, foram apresentadas as ações do Protocolo de Intenções firmado no 1º Fórum, além dos resultados alcançados por meio das novas práticas, bem como casos de inovações nas soluções em gerir e desenvolver servidores públicos.

Na avaliação da secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Lidiane Leite, o evento trouxe a reinvenção pela qual a administração pública tem passado diante da pandemia, seja pelo teletrabalho ou pelas adaptações das reuniões remotas, além de “mostrar a busca constante para um melhor atendimento ao cidadão, uma das medidas que tomamos foram os investimentos em capacitação de servidores”.

Ela também destacou que “é fundamental que a Seplag como órgão central de gestão de pessoas, esteja interligada com as setoriais”.

A realização é uma iniciativa da Secretaria de Adjunta de Gestão de Pessoas, por meio da Superintendência de Desenvolvimento, Valorização e Saúde do Servidor, em parceria com a Secretaria Adjunta de Gestão do Conhecimento e Qualificação Profissional.