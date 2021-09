Fórum Regional de Fortalecimento da Rede +Brasil promove debates sobre gestão de recursos públicos

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), e o Ministério da Economia, por meio do Departamento de Transferências da União, promoveu nesta quarta-feira (29.09) o 12º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede +BRASIL – Etapa Mato Grosso. O evento que teve o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) foi realizado de forma online e com transmissão pelo Youtube.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, participou da cerimônia de abertura do evento e falou da importância da iniciativa dessa rede que busca trabalhar a eficiência no gasto público.

“Essa oportunidade desse Fórum que reúne várias autoridades que de alguma forma participam da administração pública do nosso País, do Estado de Mato Grosso e que estamos nos propondo a debater esse tema tão relevante que é trabalhar uma Rede chamada + Brasil, que busca trabalhar a eficiência do gasto público”, afirmou o governador Mauro Mendes.

O chefe do Poder Executivo também falou das melhorias realizadas nos últimos anos e como trabalha junto com a equipe de Governo, com propósito de desburocratizar a administração pública para que ela se torne mais eficiente e atenda às necessidades da população. Por fim, parabenizou os gestores públicos que se pré-dispuseram a contribuir com o evento.

“Desejo que os seminários possam contribuir com a eficiência na gestão pública. Parabenizo a todos de diversos órgãos que estão se pré-dispondo a contribuir, pessoas que com certeza têm uma grande experiência e podem dar uma grande contribuição. Precisamos de coragem e estratégia para fazer, que ai o resultado aparece! E nosso estado de Mato Grosso é um humilde exemplo disso”, disse.

O secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Gleisson Cardoso Rubin, abordou a importância de uma rede colaborativa como a Rede +Brasil e uma governança bem estruturada na integração de diversos atores para conseguir oferecer respostas mais eficientes na gestão de recursos públicos.

“A Rede +Brasil talvez seja uma das mais bem sucedidas iniciativas de governança colaborativa no âmbito da União com a participação de Estados e Municípios e dos Três Poderes. O que nós temos aqui como experiência a ser estudada e replicada em outras áreas da atuação do poder público, é a percepção que nenhum um ente e nenhum Poder sozinho conseguirá oferecer as soluções adequadas aos problemas que se colocam para qualquer gestor público no que diz respeito à eficiência do gasto, a melhor aplicação do recurso recebido, a resposta as necessidades que a sociedade apresenta”, declarou o secretário.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, falou do fortalecimento da iniciativa da Rede +Brasil, uma plataforma pensada para melhorar a gestão dos recursos públicos e que já conta com mais de 100 parceiros Brasil afora, além da importância do evento.

“Os painéis desse evento demonstram de fato que essa iniciativa e esse evento vão contribuir com a disseminação de conhecimento, de boas práticas. Nós já temos a rede de controle no âmbito estadual e com a Rede +Brasil eu confio muito que, nós tenhamos condições de ter um espaço aberto para que nós possuamos essas práticas, todas elas disseminadas de modo mais fluido, mais rápido mais célere, entre todos os entes da federação”, disse Rogério Gallo.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, pontuou em sua fala a importância da iniciativa, pois a cada quatro anos, com a entrada de novos prefeitos e, como muitos não possuem conhecimentos de gestão pública, acabam tendo dificuldades em administrar. Então plataformas como essa colaboram com a disseminação de conhecimento e facilitam o acesso a recursos públicos.

“Estamos disseminando o fortalecimento da Rede +Brasil, porque é lá que estão inseridos a parte de convênios, o acesso aos recursos públicos, o orçamento do Governo Federal e que esses recursos ao chegar aos municípios sejam bem aplicados, que produzam resultados que venham a beneficiar a população” declarou o presidente da AMM.

Ao todo, foram 10 painéis distribuídos nos períodos de manhã e à tarde, que debateram temas como modelos de excelência em gestão de transferências da União, controle interno, Plataforma +Brasil, atuações do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para que os participantes pudessem ter uma noção abrangente de todas as etapas que envolvem a gestão de recursos da União.

Estiveram também presentes na abertura do Fórum o secretário-adjunto substituto da Controladoria Geral da União, Gustavo Roriz, secretário do Tribunal de Contas da União no Estado de Mato Grosso, René Oliveira Neuenschwander Junior, secretário-geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Milton Mattos da Silveira Neto e o secretário de Apoio às Unidades Gestoras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Adjair Roque de Arruda.