FPM: Primeiro repasse do ano apresenta alta de 53%

A Associação Mato-grossense dos Municípios está mobilizando as equipes das prefeituras para a participação em diversos cursos do Programa CNM Qualifica. Devido à pandemia da Covid-19, todos os cursos serão realizados virtualmente pelo sistema de ensino a distância, através da Plataforma EAD. Os cursos em formato de videoconferência viabilizam as participações de equipes de todas as regiões. As capacitações a distância buscam aprimorar o conhecimento das equipes que atuam nas prefeituras.

Os cursos são voltados para diferentes áreas, sendo Finanças, Planejamento, Contabilidade, Meio Ambiente, Tecnologia e administração. O programa tem como parceiro o Instituto Paulo Ziulkoski. Todas as capacitações são realizadas seguindo o horário de Brasília.

As inscrições estão abertas e são gratuitas para os municípios que são filiados, com um limite de inscrições. No portal www.cnm.org.br, o interessado confere todos os detalhes e regras que definem as gratuidades na participação de representantes de municípios.

As inscrições podem ser feitas através deste campo: http://cnmqualifica.cnm.org.br/eventos e cursos@institutopz.com.br

Programação dos cursos:

CNM Qualifica EaD: Retomada da Economia – Como o município deve se preparar

Local: Plataforma EaD

Data: 11 de janeiro

Horário: 14:00 às 18:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/778

CNM Qualifica EaD: Controle Interno – Aspectos gerais para atuação, padronização e planejamento de ações de controle interno

Local: Plataforma EaD

Data: 11 a 12 de janeiro

Horário: 09:00 às 12:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/764

CNM Qualifica EaD: 10 medidas para alavancar a arrecadação a partir da Dívida Ativa

Local: Plataforma EAD

Data: 12 de janeiro

Horário: 09:00 às 12:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/772

CNM Qualifica EaD: Controle Interno – Realização de ações de controle interno

Local: Plataforma EAD

Data: 13 de janeiro

Horário: 09:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/765

CNM Qualifica EaD: ITBI – Princípios, procedimentos e práticas de fiscalização

Local: Plataforma EAD

Data: 13 de janeiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/773

CNM Qualifica EaD: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na execução das políticas públicas (Lei nº 13.019/2014).

Local: Plataforma EaD

Data: 12 a 13 de janeiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/775

CNM Qualifica EaD: Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos

Local: Plataforma EaD

Data: 12 a 13 de janeiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/776

CNM Qualifica EaD: Ações para ampliar a receita do IPTU

Local: Plataforma EAD

Data: 14 de janeiro

Horário: 09:00 às 12:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/774

CNM Qualifica EaD: Noções básicas sobre o financiamento das cidades

Local: Plataforma EaD

Data: 14 de janeiro

Horário: 14:00 às 18:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/779

CNM Qualifica EaD: Relatórios de Gestão Fiscal nos municípios através do RREO, RGF e MSC

Local: Plataforma EAD

Data: 14 a 15 de janeiro

Horário: 09:00 às 12:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/767

CNM Qualifica EaD: Rotina de Compras nos municípios

Local: Plataforma EAD

Data: 14 a 15 de janeiro

Horário: 09:00 às 12:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/766

CNM Qualifica EaD – Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde

Local: Plataforma EAD

Data: 14 a 15 de janeiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/768

CNM Qualifica EaD: Resíduos da Construção Civil e as obrigações da Gestão Pública

Local: Plataforma EaD

Data: 14 a 15 de janeiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/777

CNM Qualifica EaD: Gestão do Agro nos municípios – Caminhos para o desenvolvimento econômico no pós pandemia

Local: Plataforma EaD

Data: 02 a 03 de fevereiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/769

CNM Qualifica EaD: Desafios e elaboração dos planos de Mobilidade Urbana

Local: Plataforma EaD

Data: 02 a 03 de fevereiro

Horário: 14:00 às 17:00

Inscrição: cnmqualifica.cnm.org.br/eventos/771