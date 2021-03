Funasa e Consórcio Nascentes do Pantanal entregam Equipamentos e veículos de coleta de resíduos

Crédito: Divulgação

Os munícipios que integram o Consórcio Intermunicipal do Complexo Nascentes do Pantanal, na Região Oeste de Mato Grosso, recebem nesta sexta-feira (05/03, no município sede de São José dos Quatro Marcos, veículos de coleta de resíduos e equipamentos para as associações de catadores que atuam na coleta seletiva de recicláveis nos municípios consorciados. Os equipamentos e veículos são objeto de convênio com a Fundação Nacional de Saúde-Funasa, adquiridos com recursos do Governo Federal, em apoio a implantação de sistema integrado de resíduos sólidos na região do Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal.

Na ocasião, serão entregues três caminhões para coleta seletiva, que de forma compartilhada, beneficiarão diretamente os municípios de Salto do Céu, Rio Branco e Lambari D’Oeste; São José dos Quatro Marcos e Glória D’Oeste; Jauru e Figueirópolis D’Oeste. Já o município de Indiavaí será beneficiado com um caminhão coletor compactador 6m³ para a coleta convencional de resíduos. Os municípios do consórcio também receberão da FUNASA uma van furgão para a coleta de resíduos dos serviços de saúde que estão sendo tratados na unidade de tratamento no Aterro Sanitário Intermunicipal em Mirassol D’Oeste.

A Associação Ascar de São José dos Quatro Marcos receberá um Triturador de Vidros; enquanto que a Associação Reciclar de Araputanga receberá um Triturador de Vidros e uma Balança plataforma de 1.000 kg. Já as Associações de Catadores de Figueirópolis D’Oeste, Reserva do Cabaçal, Salto do Céu e Lambari D’Oeste, receberão Balança Plataforma de 1.000 kg.

As associações: Ascamar de Mirassol D’Oeste, Associação de Glória D’Oeste, Ascar de São José dos Quatro Marcos e Reciclar de Araputanga, já foram beneficiadas anteriormente com prensas, balanças e outros equipamentos. Ainda está prevista a aquisição de novas prensas e elevadores de carga. O convênio Funasa, de 2008 já entregou veículos de coleta aos Municípios de Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Curvelândia.

Fundo sócio ambiental da Caixa apoia o reaproveitamento de resíduos orgânicos na região

Com recursos financeiros do Fundo Sócio Ambiental da Caixa em parceria com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal e municípios consorciados desenvolvem um projeto piloto que objetiva incentivar a separação dos resíduos em 3 frações, sendo rejeitos, recicláveis e orgânicos, com reaproveitamento dos orgânicos em processo de compostagem natural a ser transformado em composto e substrato orgânico como fertilizante natural.

O trabalho faz parte do Projeto Composta Pantanal, selecionado junto com outros 11 projetos nacionais pelo Ministério do Meio Ambiente. Parte do trabalho integrado de gestão regional de resíduos na região, o Fundo fará a entrega, nesta sexta-feira, de três caminhões para coleta de orgânicos para uso compartilhado dos municípios e mais equipamentos para o processamento dos resíduos orgânicos coletados.

A entrega dos veículos e equipamentos ocorrerá nesta sexta-feira, 05 de março, na Praça central de São José dos Quatro Marcos, a partir das 14h, com a presença dos prefeitos da região, vereadores, deputados federais e estaduais, representantes das entidades de Catadores de Materiais Recicláveis, além do superintendente da Funasa, Francisco Holanildo Silva Lima, e diretores da Caixa Econômica Federal.

Fazem parte do Consórcio Nascentes do Pantanal, os municípios de Araputanga, Cáceres, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos.