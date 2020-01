Funcionário de fazenda é preso com gado furtado, caminhonete e mais de R$ 113 mil em dinheiro

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira (06.01) a operação Judas Iscariotes para cumprimento de mandados de prisões e de buscas e apreensões de alvos envolvidos no roubo à casa de uma parlamentar estadual, ocorrido no mês de dezembro. A operação coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá cumpre nove mandados nas cidades de Cuiabá e Nobres. Duas pessoas foram presas e as diligências prosseguem para cumprir os demais mandados.

As investigações tiveram início após o registro do roubo, ocorrido no dia 24 dezembro, e identificaram mais cinco pessoas envolvidas no crime. O delegado Guilherme Fachinelli preside o inquérito e representou pelos cinco pedidos de prisões e quatro mandados de buscas, deferidos pelo juiz plantonista da Comarca de Cuiabá.

Cinco equipes policiais da DERF Cuiabá e da Delegacia Municipal de Nobres, com apoio do delegado Guilherme Bertoli, estão em campo para cumprimento dos mandados.

O crime ocorreu na madrugada de 24 de dezembro quando dois homens invadiram a residência no bairro Santa Rosa, onde mora a deputada estadual Janaína Riva e seu esposo. Segundo relato das vítimas, conforme observado nas câmeras de monitoramento da casa, os homens conseguiram abrir o portão eletrônico e seguiram para o quarto do casal, agindo com agressividade e truculência, apontando as armas.

Os dois homens ficaram na casa por dez minutos e levaram dinheiro, joias e celular. Segundo checagem no sistema de monitoramento de tornozeleiras, foi identificado o sinal de uma pessoa monitorada (W.T.A.S., 24 anos) na região onde ocorreu o roubo. O suspeito foi reconhecido por foto pelas vítimas como um dos autores do roubo. O celular levado foi localizado em um terreno baldio no bairro Pascoal Ramos. Quatro pessoas, entre elas o suspeito reconhecido pelas vítimas, foram presas no mesmo dia do crime, com o dinheiro roubado.