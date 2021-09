Fundo Social Cuiabá arrecada brinquedos para Dia das Crianças

A comunidade do bairro Jardim Passaredo, na Grande Coxipó, Regional Sul da capital e do entorno participaram na noite desta terça-feira (28), da reunião de apresentação do Complexo Cultural e Esportivo do Jardim Passaredo. O equipamento público vai abrigar atividades educacionais, serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital, entre outras atividades. A reunião foi a primeira etapa do processo de transferência do complexo, do Ministério da Cultura e Caixa Econômica Federal, para o Município.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar explicou que o Complexo começou a ser pensado há cerca de 10 anos. “Na próxima semana, a estrutura, que já vem sendo utilizada pela comunidade na parte externa, onde ficam a pista de skate e o ginásio, estará recebendo as salas anexas dos 5º e 6º Anos, da EMEB Francisco Pedroso. Com isso, abrimos na escola mais vagas para a Educação Infantil. A proposta da gestão Emanuel Pinheiro é integrar num mesmo espaço físico programas, serviços e ações setoriais, visando atender os moradores da região e promover a cidadania”, destacou a secretária adjunta Débora Marques Vilar.

A coordenação geral das ações do Complexo será da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a comunidade e atuação das demais secretarias municipais, de Obras Públicas; Cultura, Esportes e Lazer; Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento e da Mulher. “A participação social no processo de implantação do Complexo e a gestão compartilhada entre poder público, sociedade civil organizada e representantes comunitários, com a criação de um grupo gestor, é fundamental para que possamos alcançar os objetivos da gestão humanizada e cada vez mais próxima da comunidade”, destacou.

Durante o evento, cada Secretaria apresentou sua proposta para o espaço. A secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Janayna Ferreira de Jesus disse que o complexo receberá todos os serviços, programas e projetos desenvolvidos pela secretaria. “A ideia é utilizar o espaço de forma rotativa de acordo com a necessidade e a demanda da comunidade. Teremos também serviços fixo como o Programa Siminina e pretendemos trazer a primeira sede do Programa Cuiabaninhos além dos serviços oferecidos pelos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, os mutirões e aqueles realizados em parceria como o Qualifica Cuiabá e os cursos em parceria com a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento. Teremos um cronograma mensal de atividades”, disse Hellen Ferreira.

A Secretária da Mulher, Luciana Zamproni Branco destacou a importância do Complexo que descentraliza os serviços que são oferecidos à população. “Nós da Secretaria da Mulher estamos muito felizes porque é um Complexo que terá a parceria de toda a gestão Emanuel Pinheiro e da primeira dama Márcia Pinheiro. Estaremos aqui com as Rodas de Conversas, o Espaço de Acolhimento, palestras, o Qualifica Mulher. Queremos também nossa equipe jurídica e fazer parcerias com o poder Judiciário em ações itinerantes”, disse a secretária Luciana Zamproni.

O secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo destacou a importância do Complexo para a região. “É um aparelho importante do Município para atender essa região carente de um espaço que a sociedade, os moradores possam vir, participar e ajudar a cuidar. E a gestão Emanuel Pinheiro, que se preocupa com as pessoas e faz acontecer uma obra importante”, disse Justino Astrevo. O planejamento de ações ligadas à cultura e esportes envolverá cursos e apresentações no anfiteatro existente dentro do complexo.

O vereador Macrean Santos, representando a Câmara Municipal de Cuiabá participou do evento. “Esta é a primeira estrutura com essas características em Cuiabá e será inaugurado num bairro onde as famílias de baixa renda mais precisam do poder público. Esta obra traz um benefício social muito grande para as famílias do Jardim Passaredo, mas para todo o entorno. Quem ganha com isso é a Região Sul”, disse ele.

A presidente da Associação do Bairro Jardim Passaredo, Terezinha Aparecida da Silva, moradora do bairro há 36 anos, agradeceu a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá. “Estamos todos aqui hoje para sabermos o que será oferecido nesse espaço multiuso. É muito importante essa reunião para a comunidade e para nós que vivemos aqui no Jardim Passaredo. Essa ação vai ajudar muito as famílias do bairro, uma comunidade muito carente, e da região, que precisa dos serviços que serão oferecidos nesse espaço”, disse Terezinha.

Mais de 100 pessoas compareceram ao evento que contou com lideranças comunitárias de vários bairros.

Programação

A próxima reunião está marcada para o dia 5 de outubro, com lideranças e entidades, para formação do grupo gestor.

No dia 14/10 acontece ação de mobilização e no dia 26/10, capacitação sobre Planejamento de Usos e Recursos.

No dia 4/11, será feita uma mobilização artística e, no dia 18/11, acontecerá uma mobilização esportiva. Essa etapa do planejamento será finalizada no dia 25/11, com uma oficina complementar de capacitação do grupo gestor.