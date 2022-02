Fusão das Artes Femininas combina dança, música, pintura e fotografia

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Metropolitanas (Rotam) prenderam um homem de 40 anos por tráfico de drogas, no sábado (26.02), em Cuiabá. Com o suspeito, a equipe apreendeu a quantia de R$ 32.925,00 mil em dinheiro, oriundo do tráfico de drogas.

Durante patrulhamento tático, por volta de 10h40, a equipe da Rotam recebeu informações de populares sobre um indivíduo em um veículo, que estaria fazendo o “recolhimento” do dinheiro do tráfico de drogas, no bairro Pedra 90. Com as características informadas, os policiais localizaram o carro e realizaram abordagem, onde foi encontrada a quantia de R$ 1.925,00 nos bolsos do suspeito. Em vistoria ao veículo, foi encontrada ainda uma sacola contendo R$ 31.000,00.

Também durante a abordagem, os policiais verificaram que o suspeito possuía passagens criminais por roubo e tráfico de drogas. Questionado sobre a origem do dinheiro, o suspeito confirmou o recolhimento e afirmou ser membro de uma organização criminosa. Diante dos fatos, o suspeito e o dinheiro foram encaminhados para à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-Denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou disque-denúncia 0800.065.3939.