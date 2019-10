Futsal abre as competições da 9ª Edição dos Jogos Internos da PJC

Assessoria | PJC-MT

Reunindo policiais civis da região metropolitana e interior do Estado, a 9ª edição dos Jogos Internos da Polícia Judiciária Civil, teve início na manhã desta quinta-feira (10.10), no ginásio Dom Aquino, em Cuiabá. A competição esportiva foi aberta com a disputa da modalidade Futsal, masculino e feminino.

Esse ano, a realização das disputas foi divida em duas semanas, sendo a primeira etapa realizada entre os dias 10 a 12 de outubro e a segunda entre os dias 17 a 19, finalizando a competição com o torneio de tiro. Entre as modalidades disputadas estão o Futebol Society, Voleibol de Quadra, Voleibol de Areia, Natação, Xadrez, Tênis de Mesa, Tiro, Futsal, Atletismo, Ciclismo MTB e Basquetebol.

Cada unidade da Polícia Civil monta sua equipe, que são compostas por investigadores, escrivães e delegados, divididas em masculino e feminino. As competições são feitas em forma de torneio e ao final dos jogos de cada modalidade é realizada a premiação dos melhores colocados. Do primeiro ao quinto lugar, os participantes recebem pontuações que são contabilizadas ao final dos Jogos, e que determinam qual a equipe vencedora dos Jogos.

Presente na abertura do evento, o delegado geral, Mario Dermeval Aravechia de Resende, deu o “ponta pé” inicial em um dos jogos de abertura e parabenizou a equipe organizadora da competição, que surpreende a cada ano. “É um evento realizado com muito esforço pela equipe organizadora, mas que vale a pena, pois reúne os servidores em momentos de alegria e descontração, sendo cada vez mais prestigiado pelos participantes”, disse.

Animada com a participação no evento, a escrivã e coordenadora da Delegacia Regional de Rondonópolis, destacou que a regional participou das 9 edições dos jogos e disse que além de competirem em todas as modalidades, os atletas se prepararam para o evento. “Estamos treinando há aproximadamente quatro meses, cada um na modalidade que vai participar e viemos acreditando na vitória”, disse.

O investigador da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, Ivo de Paula Ribeiro Filho, destacou que além de ser um evento que colabora com a saúde e integração dos colegas, é também um momento de estar com a família. “Amanhã é meu grande dia e estou me preparando para participar das competições de lançamento de dardo e natação, contando com apoio dos familiares e amigos que estão aqui assistindo e torcendo também”, disse.

O organizador do evento, investigador, Claudinei Farina, os Jogos Integração tem como uma das finalidades, promover a integração desportiva e sociocultural aos serivdores, lotados na capital e no interior de Mato Grosso, com objetivo de tirar os policiais um pouco da atividade laboral e do stress que vivenciam todos os dias.

“É um momento em que eles saem do ambiente comum para se divertir, encontrar amigos e consagrar a amizade. Existe sim a competitividade, todo mundo quer vencer, mas o principal objetivo é fazer com que os policiais venham e se divirtam, saiam do stress do dia a dia e da visão de uma vida violenta” destacou Claudinei.