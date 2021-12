GAAT repassa quase R$100 mil em recursos do Bazar do Bem para o lar dos idosos

“As mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam”. Com a citação de Madre Tereza de Calcutá, o presidente do Lar “São Vicente de Paulo”, José Cassim, agradeceu ao prefeito Kalil Baracat e a primeira-dama, Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat pelo repasse no valor de R$ 97,1 mil obtidos com Bazar do Bem, uma iniciativa do GAAT – Grupo de Apoio às Ações Transformadoras que realizou o mesmo através de doações recebidas de empresárias e comerciantes e sociedade.

Muito emocionado – uma vez que só soube do valor do repasse na manhã em que ele foi repassado – ele disse que o dinheiro chega a uma boa hora e que vai possibilitar investimentos importantes e emergenciais no lar que abriga 66 idosos. “Por ser um ano atípico perdemos ajuda de voluntários que frequentavam o lar, o que acabou reduzindo também as doações. Os benfeitores não estão podendo doar mais e as parcerias que tínhamos nos anos anteriores também não puderam ser firmadas neste ano. Estávamos preocupados com esse final de ano, e quando a primeira-dama disse que iria fazer o bazar nos encheu de esperança, e ao saber do montante a ser repassado, nos surpreendeu pela grandeza e pelos gestos de todos que se envolveram nesta causa”.

Segundo o presidente, esse dinheiro será usado para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para os idosos bem como para os colaboradores, a troca de material de insumos, utensílios, roupas de cama, bem como também na manutenção da casa. “Que São Vicente de Paulo fortaleça esse casal, principalmente a primeira-dama que se mostrou uma mulher de fé e muito generosa. Nós seremos eternamente gratos”.

A primeira-dama Kika Dorilêo Baracat, idealizadora do Gabinete de Apoio às Ações Integradas – GAAT – agradeceu a participação de todos os envolvidos nesta ação que vai garantir ao Lar dos Idosos, um fim de ano feliz. “Surpreendemo-nos com a quantidade de doações que recebemos em tão pouco tempo, foram mais de 6 mil peças entre roupas, calçados, bolsas e acessórios doados por empresários, políticos e sociedade, numa corrente de bem. Escolhemos o Lar dos Idosos porque é uma instituição de credibilidade e que muito engrandece o nosso município”.

E em 2022 haverá muitas novidades, antecipou a primeira-dama informando que vários projetos e ações já estão sendo estudados e que serão colocados em prática pelo Gabinete de Apoio as Ações Transformadoras.

O prefeito Kalil Baracat enalteceu o Bazar do Bem e disse que 2021 está se encerrando com ações do bem. “Temos que parabenizar a atitude da primeira-dama que é uma pessoa humana e com um olhar direcionado ao social e as pessoas mais carentes. Esse bazar foi um sucesso e temos certeza de que esses recursos destinados ao lar dos idosos serão utilizados da melhor maneira”, disse o gestor garantindo que ações como essas estarão presentes em sua administração, buscando sempre melhor qualidade de vida para a sua população.

O prefeito também elogiou a participação de todos os voluntários que não mediram esforços para que o Bazar do Bem fosse realizado com sucesso. “O valor arrecadado em dois dias de ação foi surpreendente e nós agradecemos também a população que doou e que também fez questão de adquirir os produtos”.

Ele lembrou que assim que assumiu como prefeito no início deste ano de 2021, decidiu ampliar o repasse de recursos da Assistência Social que ajuda o Lar São Vicente de Paulo e que com mais essa ajuda, Várzea Grande dá uma demonstração de solidariedade, de amor ao próximo e principalmente que as adversidades tocam no sentimento de todos que passam a ajudar ao próximo. “Fizemos mais do que eu planejava, graças ao espírito empreendedor da primeira-dama e minha esposa Kika Dorilêo Baracat e aquelas centenas de colaboradores que foram essenciais nesta nossa missão de fazer o bem sem olhar a quem como diz o ditado popular e que enobrece a alma”, frisou Kalil Baracat.

O prefeito lembrou ainda que a instituição Lar dos Idosos São Vicente de Paulo é um exemplo de humanidade e frisou que o momento exige a racionalização no uso destes recursos para que ele atenda da melhor forma possível a todos os idosos que necessitam.

Ao final do evento a primeira-dama Kika Dorilêo Baracat, passou às mãos do presidente do Lar dos Idosos, o relatório financeiro contendo toda a prestação de contas de tudo o que foi doado antes e depois do fechamento do bazar.