Gabarito preliminar das provas objetivas do Concurso da Educação já estão disponíveis

O gabarito preliminar das provas objetivas do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação, aplicadas no domingo (15) já estão disponíveis no site do Instituto Selecon, organizador do certame. Aqueles que discordarem do gabarito têm até esta terça, 17 de setembro, para entrar com recurso. A solicitação deverá ser feita no site do organizador, www.selecon.org.br.

No último domingo, dos 46.787 inscritos, 8.374 (17,9%) faltaram à prova. De acordo com Marcus São Thiago, diretor de Concursos e Processos Seletivos do Instituto Selecon, o índice de faltosos ficou abaixo da média. “Tivemos inscritos de vários municípios de Mato Grosso e até de outros estados. A procura foi grande e o percentual de faltosos baixo, considerando a média histórica de ausentes em concursos, que costuma ser de 25%. Isso mostra que há um grande interesse pelo concurso promovido pelo Município”, avaliou Marcus São Thiago.

De acordo com o diretor, a aplicação dos exames ocorreu sem grandes problemas. “Um grupo registrou ocorrência porque se inscreveu para atuar como fiscal do concurso em um link fake, sem nenhuma relação com o Selecon”, explicou Marcus São Thiago destacando ainda que a parceria com as Secretarias de Educação e de Mobilidade Urbana e o apoio da Polícia Militar e das empresas de ônibus foram fundamentais para garantir o sucesso da aplicação das provas. “Foi montado um esquema especial. Tínhamos mais de cinco mil colaboradores atuando e quase 40 mil candidatos estiveram presentes circulando pela cidade. Os transtornos do trânsito foram superados e o suporte do poder público foi fundamental para garantir a mobilidade das pessoas, a segurança e o sucesso da aplicação das provas, que começaram no horário previsto e transcorram sem problemas”, disse Marcus São Thiago.

No domingo, a secretária de Gestão de Cuiabá, Ozenira Felix acompanhou a realização das provas. O concurso, apesar de ser o maior já realizado pela Prefeitura de Cuiabá, não teve problemas. “As expectativa da gestão é de que encerrado todo o processo, possamos dar início a convocação dos aprovados, no início do ano que vem, para que possam já participar das primeiras formações”, destacou ela.

O secretário de Educação, Alex Vieira Passos disse que a realização do Concurso Público é um passo fundamental nas mudanças que estão sendo promovidas em Cuiabá. “A gestão Emanuel Pinheiro está investindo, melhorando a qualidade da Educação no município, investindo em formação continuada para os profissionais para que esse trabalho se reflita de forma positiva para os nossos alunos”, salientou.

A próxima fase do concurso público será de Análise de Títulos e Avaliação Prática somente para alguns cargos, para os candidato aprovados nas provas objetiva e discursiva. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 29 de novembro, para cargos sem avaliação prática, e no dia 30 de dezembro, para cargos com avaliação prática.

O certame vai preencher 2.002 vagas de forma imediata, além de formar cadastro de reserva. Os cargos de níveis médio, médio técnico e superior têm remunerações que vão de R$ 1.198,96 a R$ 3.567,59 mensais. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

SERVIÇO

Informações: www.seleclon.org.br