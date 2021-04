Gado furtado é recuperado e dois suspeitos são presos em flagrante pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu duas pessoas envolvidas no furto de gado, na última quinta-feira (01.04), em São Félix do Araguaia, na região nordeste do estado. A ação foi realizada pelas equipes das delegacias de Alto Boa Vista e de São Félix do Araguaia e recuperou sete cabeças de gado.

Um dos envolvidos se passou por vítima e compareceu na Delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência relatando que duas pessoas o ameaçaram para que fizesse o transporte de cabeças de gado.

Após diligências realizadas pela equipe de investigação e confronto de informações, os policiais civis passaram a suspeitar de que na realidade a suposta vítima teria parte na ação criminosa.

Após ser interrogado, o então comunicante do suposto furto confessou o crime praticado com um comparsa e indicou onde estaria o gado.

No lugar indicado os policiais localizaram os animais furtados e o outro autor do crime, que foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Os policiais civis localizaram a vítima, que fez o reconhecimento do gado e recebeu posteriormente os animais.