Gado roubado em Nossa Senhora do Livramento é recuperado pela PJC

Dezesseis cabeças de gado roubados de uma fazenda no município de Nossa Senhora do Livramento (42 km ao Sul), na noite de terça-feira (30.07), foram recuperadas em um sítio localizado na zona rural do mesmo município, durante apuração de uma informação por policiais da Delegacia Regional de Várzea Grande, em apoio a investigação conduzida pela Delegacia de Poconé.

O dono do sítio, de 51 anos e o filho dele de 31, foram presos em flagrante por crime de receptação. Um terceiro suspeito, de 40 anos, também foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e autuado em flagrante no mesmo crime. Ele tinha saído do sítio com 5 animais na carroceria de um veículo quando foi abordado pela PRF, totalizando assim 21 cabeças de gado recuperadas pelas duas instituições.

No sítio em Nossa Senhora do Livramento foram encontrados 12 bois de 24 e 36 meses, 1 bezerro de 4 a 12 meses e 1 bezerra de 4 meses, após checagem de uma informação sobre o esconderijo dos animais.

Além do gado, foram também apreendidos R$ 3.390,00, uma espingarda calibre 32, três cartuchos de calibre 32, sendo 2 intactos e 1 deflagrado, um trator, e uma nota fiscal referente à venda de 30 novilhas.

A Polícia Civil apurava informações sobre um dos possíveis autores do roubo, quando obteve informações do transporte do gado, e acionou apoio da Polícia Rodoviária Federal, que no trajeto abordou um veículo com 5 animais e conduziu o motorista a Central de Flagrantes, onde ele alegou ter comprado de boa fé de um conhecido em uma chácara na BR 364.

Os policiais civis foram até o sítio e localizaram parte do gado roubado em 25 de julho da propriedade rural, em Nossa Senhora do Livramento. Na ocasião, o caseiro foi rendido por bandidos que chegaram pela manhã na fazenda, pedindo água para colocar no veículo deles que estava fervendo. Quando a vítima se aproximou com o galão de água, foi rendida pelos criminosos e amarrada em um quarto no interior da casa, sendo vigiada o tempo todo pelos assaltantes, que se revezavam e fumavam cigarro de maconha.

Os criminosos carregaram somente as cabeças de gado, que pertence ao prefeito da cidade e que estavam na propriedade. Eles também levaram R$ 2 mil da vitima, que ia mandar a filha no aniversário de 15 anos.