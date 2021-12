Ganha Tempo inicia campanha que incentiva a emissão do RG para crianças

O Natal chegou no Ganha Tempo, abrindo a temporada festiva na unidade do CPA, em Cuiabá. A chegada do Papai Noel, nesta sexta-feira (10.12), marcou também o início da campanha que incentiva a emissão do Registro Geral (RG) para crianças.

“O principal objetivo da ação é sensibilizar os pais a levarem seus filhos menores de idade para emissão da 1ª e 2ª via do RG, antecipando a demanda do período de início do ano letivo”, explicou a coordenadora do Ganha Tempo unidade do CPA, Núbia Oliveira.

A campanha é uma ação promovida pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), gestora das unidades do Ganha Tempo em Mato Grosso, em parceria com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). De acordo com a Politec, a 1ª via do documento de identidade é gratuita na versão cédula. Confira aqui outros critérios em que a gratuidade do pagamento da taxa também se aplica.

Ao som do Coral Vésper da Escola Estadual José Leite de Moraes, localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, o Papai Noel recepcionou o público e desejou boas festas a todos.

Conduzido pelo maestro e professor Odenil Seba, o Coral que se apresentou no Ganha Tempo faz parte do projeto de Arte, Música e Comunicação (Educarte) desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e acumula inúmeras premiações, entre elas o reconhecimento nacional com o prêmio oferecido pelo Instituto da Cidadania Brasil, em parceria com a Fundação Volkswagen.

Espaço kids no Ganha Tempo, na unidade CPA, em Cuiabá.

Espaço criança

A Seplag, por meio da Superintendência de Gestão do Ganha Tempo, iniciou no mês de outubro outras ações voltadas ao público infantil. Um espaço dedicado às crianças para que possam ler e desenhar foi disponibilizado na unidade do CPA. A ideia, segundo Núbia, é promover ações sociais que possibilitem a garantia dos direitos das crianças.

“Percebemos o aumento do número de crianças na unidade e resolvemos montar um ‘espaço kids’ onde pudessem pintar, desenhar, ler e brincar. É uma forma de passarem o tempo enquanto esperam para serem atendidas ou enquanto seus pais fazem outros atendimentos”, ressaltou a coordenadora.