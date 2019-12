Ganha Tempo tem horários diferenciados

Após mais de 30 horas de operação, o Corpo de Bombeiros finalizou por volta de 00h desta sexta-feira a operação de busca pelos três corpos das vítimas do naufrágio de uma embarcação no Rio Teles Pires, depois que todos foram localizados.

Os corpos de Rafael Camargo Alves (20 anos) e Ana Maria Sarati (17) foram encontrados pelos Bombeiros. O corpo de Zenilda Camargo Alves (32), foi visto por parentes boiando no rio, durante a noite. A equipe de mergulhadores foi até o local e providenciu a retirada do corpo e sua entrega aos órgãos competentes.

Os mergulhadores passaram o dia inteiro no local e precisaram interromper as buscas no início da noite. A operação subaquática é uma ação de risco e o local não permitia boa visibilidade, com vegetação densa no fundo do rio.

O Corpo de Bombeiros realiza as buscas durante o período do dia, seguindo rígidos protocolos para garantir a segurança da equipe e da população local, considerando alguns aspectos como baixa visibilidade, profundidade e dificuldade de acesso.

Não se recomenda que conhecidos ou familiares tentem, por conta própria e risco, permanecer no local após a suspensão das buscas do dia, apesar da compreensível angústia e comoção.

Por fim, o Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados que devem ser tomados em casos de transporte em lagos ou rios com a utilização de embarcação, como respeito à capacidade máxima de ocupantes da embarcação, utilização de coletes salva vidas por todos os ocupantes, cautela no transporte e devida habilitação do órgão competente para conduzir o tipo de embarcação indicada.