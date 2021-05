Gefron apreende 71 kg de pasta base de cocaína e prende 7 suspeitos

Diretora da Escola Estadual Pio Machado, em Acorizal (62 km ao norte de Cuiabá), Renata Figueiredo da Cruz ressalta as mudanças ocorridas após a implantação do Programa Educação para Redução do Absenteísmo (ERA) na unidade. Ela afirma que durante a apresentação, ela não tinha noção do impacto que ocorreria na escola e, principalmente, na vida dos profissionais.

“Vocês não têm noção do quanto estão ajudando a gente a trabalhar melhor, a como melhorar a qualidade de vida. Toda semana eu recebo uma mensagem do profissional de educação física sobre como devo me comportar no ambiente de trabalho para melhorar minhas condições físicas e mentais. Isso é muito importante. Estamos amando e queremos agradecer muito a Seduc por este carinho através do Programa ERA”, disse a diretora em um vídeo encaminhado aos profissionais do programa.

Ela relata que sentia muitas dores, que não existem mais. Enfatiza que tudo o que aprendeu até agora ajudou no desenvolvimento profissional. E diz ter certeza que a longo prazo as mudanças serão muito mais marcantes para ela e para a escola.

“A escola não quer me ver no fim da carreira encostada. Quer me ver trabalhando, produzindo. E eu cuidando da minha saúde, eu vou conseguir isso”, disse a diretora, completando que “estão todos muito satisfeitos. O programa tem que continuar, tem que levar para todas as escolas. Nunca fomos assistidos desta forma. Ninguém, nunca se preocupou com a gente, na escola, desta forma”.

Programa no interior

O Programa ERA realizou acompanhamentos dos servidores de todas as escolas estaduais de Acorizal este ano.

Agora, a próxima ação será realizada de 17 a 21 de maio, na Escola Estadual Governador José Fragelli, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com acompanhamentos de profissionais de educação física, engenharia de segurança no trabalho, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, psicomotricidade, enfermagem e serviço social.

Esta ação é voltada aos servidores das escolas estaduais que fazem parte da Diretoria Regional de Ensino de Cuiabá mas, em breve, vai atender as outras DREs.

Responsável pelo Programa ERA, o professor e psicomotricista Cleuber Cristiano de Sousa explica que são desenvolvidas 10 ações específicas de intervenção e prevenção formuladas para atender às necessidades em diminuir o alto índice de absenteísmo, afastamentos para tratamento de saúde e readaptação de função.

O programa é acompanhado diretamente pelo Ministério Público do Estado (MPE), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Controladoria Geral do Estado (CGE).

Por meio das ações, a Seduc é a única secretaria que hoje atende completamente ao Decreto 1919/2013, que trata da política e saúde do servidor.

Em 2020, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o programa realizou 923 acompanhamentos, 1.050 laboral, 575 ergonomia e ergopsicomotricidade, 695 acolhimentos psicossocial, com orientação e informações.