Gefron apreende madeira transportada ilegalmente e conduz seis suspeitos à delegacia

Foto: Karen Malagoli

A Assembleia Social lançou oficialmente, na terça-feira (5), a campanha Outubro Rosa no Parlamento, mas o apoio a iniciativas de prevenção ao câncer de mama e de acolhimento das pacientes ocorre o ano todo.

Antes de começar o mês de outubro, o braço social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) ofereceu ampla estrutura logística para a Associação de Trabalhadores Voluntários contra o Câncer de Mama em Mato Grosso (MTmamma), como equipamentos de sonorização e iluminação, tenda, confecção de camisetas, de materiais gráficos, entre outros.

A primeira ação foi logo no dia 1º de outubro: uma live de abertura realizada no Parque das Águas, com apresentação musical de um quinteto formado por integrantes da Orquestra da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sob a regência do maestro Fabrício Carvalho.

Na terça-feira (5), foi a vez de atendimento direto à população. Por meio de parcerias, a Assembleia Social disponibilizou a realização de 20 exames de mamografia e, às assistidas que já retiraram a mama em cirurgia, a possibilidade de reconstrução da auréola mamária, mediante micropigmentação paramédica.

A diretora da AL Social, Daniella Paula Oliveira, contou que a parceria entre a unidade e a MTmamma já tem 12 anos. “O Outubro Rosa é muito especial para a gente, porque a gente pode abraçar de forma mais pulsante esta causa tão importante”, comenta e registra que a iniciativa das mamografias e da micropigmentação mamária é para oferecer atendimento direto. “Como todos os anos, a gente oferta algo para a sociedade que possa atenuar dores de quem está em tratamento ou quem precise fazer o preventivo”.

Leidiane Pereira Correia é assistida pela MTmamma, passou por cirurgia de retirada da mama e recebeu, nessa terça-feira, a micropigmentação mamária, mediante parceria entre a AL Social e a especialista Dalila Bomtempo. “Eu ganhei um presente! E, falando em nome de todas as meninas, eu quero agradecer, porque sozinha a gente não consegue. É excelente saber que a gente pode contar com pessoas e instituições, como a Assembleia”.

A especialista em micropigmentação, Dalila Bomtempo, comemorou o segundo ano da iniciativa. “Essa parceria com a MTmamma e com a Assembleia Social sempre me deixa muito emocionada, muito feliz por poder ajudar essas guerreiras a se sentirem melhor e a ter força para continuar lutando. Quero que a gente continue juntas por muitos e muitos anos, transbordando amor na vida delas”, comentou.

Participaram da abertura do Outubro Rosa na ALMT os deputados estaduais Eduardo Botelho (DEM), Janaina Riva (MDB) e Wilson Santos (PSDB).

Outras iniciativas – Este ano, no mês de junho, o maior Bazar Solidário em arrecadação foi promovido em prol da MTmamma. Foram repassados, a partir de vendas de produtos novos e usados, quase R$ 31.500 à instituição, além de atender a causa do pequeno Enzo Gabriell Araujo Magalhães, um menino que desenvolveu a doença Amiotrofia Muscular Espinhal, conhecida como Ame, em uma forma grave infantil, com a doação de R$ 5 mil.

“O primeiro nome que vem à cabeça quando a MTmamma precisa de alguma coisa é a Assembleia Social. Não é um apoio somente no mês de outubro, mas durante o ano todo. Foi importantíssima essa arrecadação em dinheiro, para que a gente possa manter a estrutura da sede, pagar as despesas”, contou a presidente da instituição, Cleuza Dias. “Não tenho nem palavras para agradecer esse apoio. É muito mais do que serviços oferecidos, é apoio de amor. E isso não tem preço!”, concluiu.

Nesta quarta-feira (6), a Assembleia Social ainda firmou parceria com a Câmara de Vereadores de Feliz Natal (530km de Cuiabá), por meio do convite das vereadoras Marta Dama e Adriana de Souza Silva, para a promoção do Outubro Rosa naquela cidade.