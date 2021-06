Gefron apreende veículo com mais de 150 pacotes de entorpecentes em Pontes e Lacerda

Alunos do 3º Curso de Especialização em Moto-patrulhamento Tático da Polícia Militar de Mato Grosso tiveram na manhã desta sexta-feira (04.06), na aula inaugural do curso, a participação de militares do Ceará que demonstraram o porquê de o estado ser referência no segmento no país.

Na ocasião, todas as medidas de biossegurança foram tomadas com distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

Via videoconferência, o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Francisco Mário de Oliveira explicou que a unidade Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (R.A.I.O) é o maior comando motociclístico do Brasil, com cinco batalhões e 46 bases espalhadas pelo estado.

“São 17 anos de tradição com resultados positivos no combate a criminalidade e trabalho aprovado e respeitado pela população cearense. É um honra poder compartilha a experiência com os nossos coirmãos de Mato Grosso, nos colocamos sempre a inteira disposição”.

O comandante-geral da PMMT, coronel Jonildo José de Assis destacou os 67 alunos inscritos no curso, sendo 54 de Mato Grosso e 12 dos estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Roraima, Acre e agentes da Polícia Rodoviária Federal e penal.

“Agradecemos a todos que confiaram na nossa instituição. Vamos trocar expediências e aperfeiçoar com o aprendizado. O diferencial das equipes de moto-patrulhamento é o tempo-resposta, que é bem menor com uso das motocicletas, especialmente nos centros urbanos com trânsito intenso”.

Três mulheres participam do curso, sendo duas militares e uma agente da PRF de Rondônia. Elas destacaram que o principal objetivo é concluir o curso.

“Toda qualificação exige muita dedicação e técnica. Agregar conhecimento na área operacional é o diferencial desse curso em que boa parte dos alunos é de homens”, assim definiram as soldados Andressa Luz Sousa e Laura Almeida Rissato; e a agente Luciana Alves.

A palestra do comandante do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) tenente-coronel PMCE, José Kilderlan Nascimento de Sousa, pontuou desde o inicio da unidade até os dias atuais. Ele destacou os resultados obtidos em todo estado.

“Hoje nós fazemos a diferencia na PM do Ceará. São mais de 2,5 mil homens e mulheres responsáveis por mais 50% das ocorrências atendidas. Sabemos da nossa responsabilidade, mas temos como desafio diário continuar mantendo a meta que é servir e proteger o cidadão cearense”.

A carga horária do curso é de 550 horas e as aulas serão ministradas por policiais e civis, sob a coordenação da 24ª Companhia Independente Raio do 1º Comando Regional.

Os policiais receberão treinamento em técnicas policiais de moto-patrulhamento para circular com agilidade e segurança em vias de tráfego intenso, especialmente nos momentos de engarrafamentos, e por locais de difícil acesso (becos, morros, margens de rios, sob viadutos e pontes, entre outros) onde as viaturas de quatro rodas não conseguem chegar. Além das atividades próprias do patrulhamento de prevenção e repressão à criminalidade.

Participaram da aula-inaugural o deputado Eliseu Nascimento, representantes de parlamentares e de entidades da sociedade civil organizada. Os convidados do Ceará foram agraciados com certificado e medalha pelo coronel Assis.