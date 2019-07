Gefron prende seis pessoas com três veículos roubados que seguiam para Bolívia

Seis homens foram presos quando tentavam passar a fronteira do Brasil com a Bolívia com três veículos roubados em Cuiabá. A ação foi registrada na tarde de segunda-feira (29.07), na estrada do Buriti, Distrito de Vila Cardoso, no município de Cáceres (a 217 km a Oeste de Cuiabá).

Por volta das 13 horas, policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) realizavam patrulhamento pela região quando avistaram três carros – um Jeep Renegade, um Toyota Etios e um Sandero – em comboio. Ao solicitar a parada, os condutores aceleraram e atiraram contra os policiais, que revidaram. A equipe do Gefron continuou a perseguição, que terminou quando um dos veículos conduzidos pelos suspeitos bateu em um muro.

Na troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos sem gravidade e encaminhados ao Hospital Regional de Cáceres.

Ao realizar a checagem nos veículos foi constatado que todos tinham registro de roubo. Dentre os presos, há dois bolivianos, que receberiam os carros.

Os veículos e suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron) e devem responder por roubo e receptação.

Dados

No período de janeiro a junho de 2019, o Gefron recuperou 106 veículos produtos de roubo e furto de vários municípios de Mato Grosso, e até de outros Estados, e prendeu 16 pessoas com mandados judiciais em aberto.

Ainda no semestre, foram registradas 111 ocorrências, com 14 armas e 916 munições apreendidas. O Brasil possui 983 km de fronteira, seca e alagada, com a Bolívia.

A base operacional do Grupamento fica no município de Porto Esperidião. Outros pontos de fiscalização estão distribuídos na região do Matão (município de Pontes e Lacerda), Vila Cardoso, Avião Caído (em Cáceres), Canil Integrado (Cáceres), além da sede administrativa que fica na Sesp, em Cuiabá.

O Gefron conta com um canal de disque-denúncias, pelo telefone 0800.646.1402. As informações recebidas são checadas pelo Grupamento e a identidade é mantida em sigilo.