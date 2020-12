Gefron prende suspeito com 13kg de cocaína e recupera veículos

Uma pessoa foi presa por tráfico ilícito de drogas, na noite de terça-feira (22.11), após abordagem do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron). Inicialmente, com o homem foram encontrados sete tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, que informou possuir mais seis tabletes em sua propriedade. No total, foram apreendidos 13,300 kg do entorpecente.

Durante patrulhamento de uma equipe policial, foi visualizada a atitude suspeita de uma pessoa nas proximidades do Posto Pedro Neca, na BR-174, em Porto Esperidião (325 km ao Oeste de Cuiabá). Após as buscas, nas quais os operadores do Gefron localizaram os sete tabletes, durante conversa com o suspeito, ele informou possuir mais seis peças da substância.

Diante da informação, a equipe policial foi até a residência do suspeito, que fica em uma região de chácara nas proximidades do local da abordagem. No esconderijo indicado, foram encontrados os seis tabletes de entorpecentes, totalizando aproximadamente 13,300 kg.

O suspeito e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres, para providências que o caso requer. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 332.500,00.

Veículos apreendidos e recuperados

Também em Porto Esperidião, duas pessoas foram presas e um menor de idade apreendido durante patrulhamento do Gefron, nesta terça-feira (22.12). A ocorrência foi registrada com os seguintes crimes identificados: receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores (Lei nº 2252/54).

Os policiais do Gefron avistaram três pessoas em atitude suspeita, sendo que dois estavam em uma motocicleta Honda CG 125 de cor prata, conversando com o condutor do veículo Jeep Renegate de cor preta. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos tentaram fugir do local, mas foram detidos. Entre eles, havia um menor de idade.

Ao ser feita a checagem, foi verificado que o veículo tinha vários sinais de adulterações, sendo constatado por meio do número do chassi que se tratava de um veículo clonado, com queixa de roubo no estado do Rio de Janeiro. Após conversa com os suspeitos foi informado que haviam combinado de buscar o veículo em um hotel, próximo ao local da abordagem e que atravessariam o veículo para a Bolívia.

Foram identificados antecedentes criminais na checagem de dois suspeitos, um pelo crime de receptação e o outro pelo crime de roubo. Diante da situação, os suspeitos e os veículos foram conduzidos para a Defron. A ação resultou em prejuízo ao crime no valor de R$ 90 mil.

Ainda no mesmo dia, por volta das 19h, o Gefron apreendeu uma motocicleta BMW/G310R de cor preta, na MT-388, em Porto Esperidião. A equipe policial visualizou uma motocicleta que transitava em direção a Bolívia. No momento em que o condutor percebeu a viatura do Gefron, abandonou a motocicleta e correu em meio a mata. Foram realizadas buscas pelo local, porém o suspeito não foi encontrado.

A motocicleta, cujo município de emplacamento é Guarulhos-SP, foi encaminhada até a Base Operacional do Gefron e, na checagem, foram constatados sinais de adulteração no Chassi. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada à Defron. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 19 mil.