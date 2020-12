Gefron recupera dois veículos em patrulhamento no município de Porto Esperidião

Policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron-MT) recuperaram dois veículos roubados entre os dias 26 e 28 de dezembro no município de Porto Esperidião (325 km ao Oeste de Cuiabá). As ações foram realizadas durante o patrulhamento pela cidade, na MT-265, região de fronteira com a Bolívia, em continuidade a Operação Hórus/Vigia, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Durante a tarde de sábado (26.12), a equipe do Gefron abordou um veículo Ford Ka, que após a checagem na base do Gefron, foi constatado que o número da placa não era o mesmo do CRLV. Sendo assim, foi confirmada a adulteração e o roubo do veículo em Cuiabá. O veículo e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira (Defron), em Cáceres (214 km ao oeste da capital). O prejuízo ao crime é de R$ 40.446,00 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais).

Já na madrugada desta segunda-feira (28.12), também em Porto Esperidião, foi avistado pela equipe do Gefron um veículo Toyota Corolla de cor branca com placa do município de São Mateus do Maranhão (MA). Após checagem, foi constatada adulterações pelo número do motor. O veículo constava com queixa de roubo na cidade de São Paulo (SP).

O automóvel e o condutor foram encaminhados para a Defron para providências. O prejuízo ao crime é de R$ 83.545,00 (Oitenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais).