Gefron recupera veículo furtado e apreende entorpecentes nesta terça-feira

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) recuperou nesta terça-feira (05.10) um veículo furtado em Glória D’Oeste e apreendeu tabletes e porções de maconha e cocaína, totalizando mais de 9 quilos de entorpecentes.

O grupamento recebeu uma denúncia anônima do furto de um veículo VW/Fox de cor branca que havia sido furtado em Glória D’Oeste e se dirigia ao município de Porto Esperidião. Durante patrulhamento pelo perímetro urbano, foi avistado um veículo com as mesmas características entrando na cidade. De imediato, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida pelos suspeitos.

Três dos quatro ocupantes do veículo foram vistos fugindo com as mochilas nas costas, em direção a uma residência. Os operadores de fronteira realizaram um cerco e durante a varredura no interior da residência, foram localizadas as mochilas jogadas na sala.

Em uma delas foram encontrados 10 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 7 quilos, 36 porções de substância análoga à cocaína e uma porção pequena de pasta base de cocaína. Na outra mochila foram encontrados parte dos objetos furtados da vítima, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Apesar das buscas, os três suspeitos não foram localizados. Já o condutor foi detido assim que os policiais fizeram a abordagem ao veículo. Diante dos fatos, o suspeito, o veículo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres. O prejuízo ao crime é de mais de R$ 43 mil.

Outra ocorrência

Também nesta terça-feira, o Gefron recebeu uma denúncia anônima de que em veículo que atuava como batedor em uma ocorrência onde foram apreendidos 278 kg de entorpecentes, teria ainda drogas escondidas no interior do automóvel, que estava na Polícia Federal de Cáceres.

Com o apoio do Canil do Gefron, foram localizados em um compartimento oculto dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.