Gefron se consolida em 2021 como ‘Unidade Escola’ de referência para outros Estados

Com mais de 100 operações deflagradas este ano, as ações do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) têm sido destaque não apenas no combate à criminalidade em Mato Grosso, mas consolidado, nacionalmente, como uma ‘Unidade Escola’ na temática de policiamento de fronteira.

O comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, avalia que 2021 foi marcado pelas ações das forças de segurança pública com diversos indicadores positivos de produtividade superando o ano anterior.

Ricas explica que outro avanço significativo da unidade foi na área de capacitação, onde foi realizado o 4º Curso de Policiamento de Fronteira (CPFron), com a participação de representantes de outros 11 estados, além de dez integrantes do Gefron.

“Fizemos a 2ª Edição do Curso de Patrulha de Interdição de Fronteira, cujos conhecimentos são essenciais no combate ao tráfico de drogas na modalidade a pé, dos chamados ‘mulas’, que, com auxílio de mochilas, transportam entorpecentes vindo da Bolívia, além dos estágios de adaptação de fronteira que foram realizados para diversas unidades da Polícia Militar de Mato Grosso e para Polícia Judiciária Civil de Rondônia”, afirma.

O coordenador do Gefron ressaltou ainda que as ações integradas continuam sendo fundamentais no combate aos crimes transnacionais, em especial ao tráfico internacional de drogas, quando são necessárias as expertises das diversas Instituições Federais e Estaduais.

Em setembro deste ano, o grupo apreendeu em Cáceres (217 km de Cuiabá), no Posto Limão, 999 tabletes de substância análoga a cloridrato/pasta base de cocaína, totalizando 1.064 quilos de entorpecentes, sendo a maior apreensão de cocaína já realizada pelo grupo desde 2002, data de criação da unidade.

“E tudo isso só foi possível, graças ao apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, com aportes financeiros para custear tanto as mais de 100 operações policiais realizadas no ano, quanto a ampliação do Posto do Limão, o aumento do número de viaturas policiais, aquisição de novos fardamentos, munições, fuzis, pistolas, equipamentos de treinamentos, entre outras aquisições importantes”, destacou.

Segundo o militar, a expectativa para o próximo ano, com mais investimentos e operações policiais, é ampliar ainda mais a capacidade operacional, estando presente cada vez mais nos municípios da faixa de fronteira, “garantindo a sensação de segurança da população da região fronteiriça e somando os esforços com toda Segurança Pública do Estado de Mato Grosso”, finalizou.