Gestantes atendidas pelo SUS terão assistência de artistas, doulas e psicóloga em Cuiabá

Policiais militares interceptaram um Toyota Etios preto com 25 quilos em tabletes de maconha e pasta base de cocaína, escondidos em um compartimento falso do veículo, na noite de sexta-feira (19.02), em Guarantã do Norte. O flagrante aconteceu durante a Operação Centauro do 15º Comando Regional e, segundo informações, as drogas seriam enviadas para Cuiabá.

Equipes da Força Tática e Cavalaria da Polícia Militar receberam informações de que havia um automóvel preto batido em cima de um guincho, que estaria à caminho de Cuiabá para fazer um descarregamento de drogas na capital.

Os policiais ficaram de prontidão na saída da cidade e visualizaram o guincho apontado na denúncia, porém sem o carro preto que estaria sendo levado. Os policiais abordaram o motorista do caminhão, que confirmou que já havia descido o automóvel, que seria um Toyota Etios, junto com o proprietário, de 38 anos.

Com as informações, as equipes da PM localizaram o carro e o suspeito em um hotel. Durante a checagem do veículo, o suspeito passou para os policiais o código para abrir um fundo falso no painel do carro, local onde estava escondida a droga.

Na ação, os policiais apreenderam 25 tabletes de entorpecentes, sendo 12 de pasta base de cocaína e 13 de maconha. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque – denúncia 0800.65.39.39. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes.