Gestão Emanuel Pinheiro abre cadastro da vacina contra a covid-19 para trabalhadores da Educação

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, liberou o cadastro para a vacinação contra a covid-19 para os trabalhadores da Educação na noite de hoje (31), atendendo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele relembra que somente na rede pública municipal são 6.882 servidores entre professores, Técnicos de Desenvolvimento Infantil, Técnicos em Nutrição Escolar, Auxiliares de Serviços Gerais e outros. “A Prefeitura de Cuiabá trabalha para garantir que toda à população receba a vacina. De forma organizada e, a medida que recebemos mais doses de vacina, ampliamos o cadastro. Na tarde de hoje, já determinei o cadastro para faixa etária de 59 anos, sem comorbidade”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

No momento de fazer o pré-cadastro no site vacina.cuiaba.mt.gov.br, é importante preencher corretamente todos os campo marcados com o sinal de asterisco (*) e, principalmente, selecionar corretamente o nível de Educação no qual trabalha, no campo “Categoria relacionada”, marcado uma das opções disponíveis (creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos – EJA ou ensino superior). Conforme o Plano nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, a orientação é seguir essa ordem de prioridade. Todas as esferas da Educação serão abarcados – redes municipal, estadual, federal, públicas, privadas e filantrópicas.

Importante destacar que, na tarde desta segunda-feira (31), o pré-cadastro ficou aberto por alguns minutos e logo saiu do ar para ajustes finais, no caso, a inclusão do campo “categoria relacionada”, citado acima. Cerca de 180 cadastros chegaram a ser registrados e serão preservados, não sendo necessário refazer o preenchimento dos dados.

Outra informação importante é que, assim como ocorreu com os trabalhadres da saúde, será obrigatório comprovar o vínculo trabalhista, com assinatura e carimbo do responsável pela instituição de ensino no comprovante de agendamento (QR code).

A secretária municipal de Saúde, Ozenira Félix, ressalta que todos os cargos da área educacional serão contemplados, não somente os professores. “Temos o entendimento de que ao determinar o grupo como trabalhadores da Educação, todos os funcionários que compõem a comunidade escolar devem ser atendidos, ou seja, merendeiros, porteiros, funcionários da área administrativa das instituições de ensino, técnicos de desenvolvimento infantil e vários outros cargos, que são igualmente imprescindíveis para o funcionamento de uma escola ou faculdade e para o retorno das aulas”, afirma.

CONFIRA O PASSO A PASSO DO AGENDAMENTO

-Entre no site vacina.cuiaba.mt.gov.br ;

-Clique em PRÉ CADASTRO;

-Clique em PRÉ-CADASTRO – ACEITAR E CONTINUAR (ícone verde);

-No campo GRUPO DE RISCO escolher PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO e clicar em PRÓXIMO PASSO;

-Escolha a unidade onde deseja receber a vacina e clique em PRÓXIMO PASSO;

-Preencha todos os dados que estão marcados com * (no campo INFORME SUA PROFISSÃO, escrever a função que desempenha);

– Não precisa preencher o campo ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, pois ele é voltado apenas para trabalhadores da saúde;

-Clique em ENVIAR CADASTRO;

Depois de registrado o cadastro, a pessoa vai entrar em uma fila de espera virtual para agendamento automático da vacinação. Depois disso, o usuário precisa consultar o cadastro regularmente, pois quando houver vaga, aparecerá a data e o horário do agendamento. Quando isso acontecer, clique no desenho da impressora para gerar o QR Code. Imprima o comprovante de agendamento para levar no dia em que for se vacinar. Será obrigatório comprovar o vínculo trabalhista, com assinatura e carimbo do responsável pela instituição de ensino no comprovante de agendamento (QR code).