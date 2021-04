Gestão Emanuel Pinheiro: Idosos em situação de rua recebem a primeira dose da vacina contra o coronavírus

As equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) percorreram, na manhã desse sábado (24), os pontos de maior concentração da população em situação de rua para vacinação contra a covid-19 nos idosos acima de 60 anos de idade, que receberam a primeira dose. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, reitera a preocupação com a população em situação de rua e na próxima semana, irá lançar – ao lado da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, uma ação voltada à assistência das pessoas em vulnerabilidade social. “Quero dar prioridade, dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, a essas pessoas, porque estão expostas demais. São pessoas humildes, trabalhadoras e que merecem nossa atenção, prioritariamente”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

A ação resultou na imunização de 15 pessoas, que foram atendidas no Centro de Referência de Assistência Especializada em Assistência Social (CREAS Centro) e até mesmo na rua, como foi o caso de uma idosa de 83 anos, que vive na região do bairro Goiabeiras, não quis ir até o local de vacinação, mas aceitou ser vacinada na abordagem feita pela equipe do Consultório na Rua.

Nelson Almeida, 71 anos, estava à espera da vacina, pois perdeu um irmão há um mês para a Covid-19. “Esse dia ficará marcado na minha mente. Estava com muito medo e apreensivo. Graças a Deus, chegou a minha vez. É até difícil acreditar”, comentou.

A enfermeira Leandra Moraes, que tem mais de 11 anos de experiência na área, afirma que nunca participou de um evento de tamanha importância “Essas pessoas têm dificuldade no acesso aos benefícios. Com essa vacinação conseguimos imunizar parte desse público que transita pela cidade, sendo um dos prováveis propagadores da doença”, disse.

A coordenadora de Atenção Especial da Secretaria de Assistência Social, Maggie Carolina, comenta que, apesar de fazer parte da rotina de trabalho, fazer essa busca ativa dos idosos para receberem a vacina é muito gratificante, pois é de amplo conhecimento que esse é o meio mais eficaz contra a covid-19.

Para a coordenadora do Consultório na Rua, Vera Lucia Ferreira, o sentimento é de gratidão por fazer parte desse trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá. “Nós que estamos na linha de frente sabemos da necessidade da vacinação da população. Só ela para ajudar nessa luta contra esse inimigo invisível”, conta.

Um pouco arredio, sem saber ao certo o que estava acontecendo, o idoso Lúcio de Andrade, 64 anos, aceitou o convite para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. “Fiquei desconfiado, mas depois que tomei a vacina tive a certeza que era verdade o que me falaram. Estou muito feliz”, ressaltou.

As segundas doses desses idosos estão agendadas para o dia 24 de maio. Além da vacina, os idosos foram convidados para serem abrigados em algumas das três unidades de acolhimento do Município. “A ideia é oferecer um atendimento de excelência para eles que tanto precisam do auxílio do poder público. E essa é uma das metas do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, ofertar atendimento digno e de qualidade para toda população cuiabana”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

“Essa parceria com a Saúde é de suma importância para que sejam vacinados os idosos que estão em situação de rua. Por falta de informações, muitas vezes essas pessoas ficam sem receber os benefícios. E é esse o nosso papel, qualidade de vida às pessoas em risco de vulnerabilidade social”, informou Ferreira.

“Uma gestão humanizada, como é a marca da gestão Emanuel Pinheiro, se preocupa com as pessoas, em dar voz àqueles que – muitas vezes – não conseguem ser ouvidos”. Na segunda-feira (26), a partir das 14 horas, será a vez dos idosos residentes nos Albergues Municipais – Manoel Miráglia, Guia, Porto e no Hotel Albergue – serem contemplados com a vacinação. Segundo levantamento, o total a ser imunizado é de 16 pessoas da terceira idade.

Até esse domingo, 25, a campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar – aplicou um total de 106.384 doses de vacinas. Cuiabá disponibiliza um total de cinco pontos para imunização: UFMT, Centro de Eventos Pantanal, Sesi Papa, Sesc Balneário, e estacionamento da Assembleia Legilstiva de Mato Grosso (AL-MT).

Respeito – Na próxima semana, o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, irão lançar o programa para a imunização contra a Covid-19 para pessoas que compõem o grupo de vulnerabilidade social. O programa irá avançar conforme a chegada de mais remessas de vacina para a Capital e atenderá o grupo de moradores de rua, garis, carroceiros, varredores, motoristas de transportes coletivos e catadores de recicláveis.