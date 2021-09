Gestão fiscal de Mato Grosso dá confiança jurídica para investimentos privados, afirma CEO da Rumo

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag) recepcionou, nesta terça-feira (28.09), a caravana itinerante da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Na ocasião, foram debatidos assuntos centrais da reunião além de propostas sobre a execução de convênios e projetos estratégicos que possam melhorar a qualidade de vida da população.

Além disso, a Superintendência também ministrou para os servidores da pasta uma oficina sobre a elaboração de projetos voltados ao Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) 2020-2023, no qual constam 23 projetos na carteira de Mato Grosso distribuídos em seis eixos do Plano e vinculados a 10 programas do Plano Plurianual (PPA) do Governo federal.

O PRDA é um instrumento orientador das políticas públicas formulado pela Sudam para a Região Amazônica. Ao todo, 249 projetos foram elencados como prioritários pelos estados da Amazônia Legal e por instituições regionais para o quadriênio (2020-2023).

“Agradeço em nome da Secretaria e do Governo essa parceria, o compartilhamento de conhecimento e de expertise que a Sudam trouxe, assim como a oportunidade para o desenvolvimento do nosso Estado. O encontro foi muito bom para os nossos técnicos conhecerem as atribuições da autarquia. Vamos alinhar os projetos previamente priorizados pelo Governo do Estado junto à Sudam”, salientou durante o encerramento dos trabalhos o secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas da Seplag, Sandro Brandão.

Com a ação “Sudam nos Estados – Diálogos com quem promove o desenvolvimento regional na Amazônia Legal”, a caravana tem percorrido as capitais da região (MA, PA, AP, RR, RO, AC, AM, MT e TO) para ouvir demandas e difundir informações sobre os instrumentos de desenvolvimento regional oferecidos pela autarquia, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, bem como coletar subsídios para propor medidas que facilitem o acesso dos estados, municípios, setores produtivos e outros atores aos recursos federais. Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão e Mato Grosso já receberam a caravana.

“Conhecer as prioridades dos estados é uma forma da Sudam empenhar todos os seus esforços em busca da implementação dos projetos. Essa é a razão disso tudo, inclusive da própria instituição”, disse o diretor de Planejamento e Articulações Políticas da Sudam, André Carneiro.

Clique aqui para saber mais sobre a carteira de projetos de Mato Grosso no PRDA.