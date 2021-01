Gestão Kalil recebe corrente de oração e estímulo para vencer adversidades

Legenda: Matrículas rede municipal de ensino 2021

No primeiro dia de matrícula online, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande registrou 731 solicitações de demandas destinadas para os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI, ou as antigas creches, localizadas nas regiões leste e oeste. Nesta terça-feira (05), as solicitações serão para as famílias residentes nas regiões sul e norte. Pela primeira vez, as matrículas para alunos novos estão sendo realizadas de forma 100% online – link no portal da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (www.varzeagrande.mt.gov.br) – sem que haja necessidade de contato com outras pessoas, e deslocamento até a unidade escolar.

O prefeito Kalil Baracat sinalizou que as medidas adotadas ao longo dos últimos seis anos pela gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos, permite que a Secretaria Municipal de Educação adote medidas como as matrículas online para atender a demanda das pessoas, promovendo uma maneira mais justa de assegurar as vagas nas unidades escolares para aqueles que realmente necessitam.

De acordo com o titular da pasta, Silvio Fidélis, até o momento nenhum problema foi registrado uma vez que o acesso ao portal da prefeitura pode ser feito por meio de celular, tablet ou computador. “Otimizamos os serviços, com isso acabando com as filas e o tempo de espera para efetivar a matrícula. Com essa nova ferramenta, vamos evitar também que haja problemas causados em outros anos, como a permanência dos pais de alunos, dias antes nas unidades para tentar uma vaga nos locais mais próximos de sua residência. Com o sistema online a efetivação da matrícula se faz de forma mais justa e igualitária”, explicou.

Outro importante motivo para as matrículas online, está relacionado a questão da pandemia da COVID 19 que exige das pessoas distanciamento social de 1,5 metros, uso de máscara e álcool em gel e principalmente a não aglomeração.

O secretário disse ainda que atualmente o município possui 23 centros infantis, sendo seis unidades novas e três para serem entregues no decorrer deste ano, o que vai aumentar ainda mais o atendimento a essa demanda, que por muitos anos foi reprimida. “Reafirmamos o nosso compromisso com a Educação e vamos, dentro das diretrizes do prefeito Kalil Baracat, investir ainda mais na Rede Pública Municipal, com investimento e serviços necessários para melhorar ainda mais o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e para garantir capacidade de conhecimento aos alunos que serão os profissionais do amanhã”, assegurou.

De acordo com a normativa da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a rematrícula para garantia de vagas dos alunos já inseridos na Rede Municipal – foi efetivada no mês de dezembro de 2020. Entre os dias 6 e 7 de janeiro de 2021 estarão abertas as matrículas para os alunos novos para pré-escola, ensino fundamental e EJA, da seguinte forma: 6/01/2021 – região leste, oeste e centro e no dia 7/01/2021 – região sul e norte.

O Calendário Escolar de 2021 das unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino deverá atender o mínimo de 200 dias letivos e a carga horária mínima de 800 horas, salvo novas orientações, diante de cenário de excepcionalidades, que impossibilite o retorno.

O retorno das aulas presenciais está previsto para o mês de fevereiro, porém vai depender ainda de uma nova regulamentação de medidas de biossegurança editadas pelo município. “Estamos todos ansiosos com a retomada do ano letivo, e as unidades escolares já dispõe de todo o aparato de segurança e higiene, e os profissionais de cada unidade também já estão capacitados para utilizá-los, seguindo os procedimentos e os protocolos recomendados para o combate à Covid-19 defendidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”, concluiu Silvio Fidelis.